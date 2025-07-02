Экскурсии к озерам из Чолпон-Аты

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Джип-путешествие на озеро Сон-Куль
Джиппинг
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
Начало: У вашего отеля
«Преодолев высокогорный перевал Кызарт, вы увидите фантастически красивое озеро Сон-Куль»
Завтра в 09:30
16 мая в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
На автобусе
11 часов
18 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
«В связи с ремонтными работами на дорогах вокруг озера Иссык-Куль на многих участках трассы отсутствует асфальтовое покрытие»
Завтра в 06:00
1 июн в 06:00
€40 за человека
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Джиппинг
На машине
8 часов
39 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
«Труднодоступная дорога к небольшому горному озеру позволяет сохранять его в чистоте»
7 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Дата посещения: 2 июл 2025
Поездка очень понравилась. Замечательные виды. Отдельное спасибо Александру. Виртуозный водитель.время прошло незаметно.. Рекомендую.
Д
Джип-путешествие на озеро Сон-Куль
Прекрасная природа, хороший гид. Все понравилось.
Елена
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по перевалам, индивидуально подошёл к нашим просьбам, вкусно накормили в юрте.
Запланировали на следующий год вернуться и повторить.
Спасибо за организацию наших прекрасных впечатлений
Кристина
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Чудесная экскурсия, от души рекомендую команду организаторов!
Роман
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо, покруче чем в России на уазиках по болотам🤣
Всем советуем, виды потрясающие, воздух свежий, коровы мычат, лошади ржут, ноги ходят🤣
Запасаемся водичкой и хорошим настроением и все в путь🤘🏽
Роман
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
Все круто. Всем советую!
Н
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Экскурсия отличная, в том числе и повезло очень с погодой (все-таки горы). Дорога в Семеновское ущелье весьма условно можно назвать дорогой, но наш гид-водитель очень осторожно и медленно проходил сложные места.
Рекомендую эту экскурсию (при условии хорошей погоды).
Светлана
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
В августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько не пожалели, что провели весь день в поездке. Горячие источники помогли расслабиться в конце поездки
читать дальше

и мы готовы были сделать ещё одно турне вокруг озера 😁. Спасибо нашему водителю Бахтыяру за отличное вождение, нам было спокойно, не смотря на не очень хорошие дороги. И конечно же спасибо нашему гиду Шахиру, за историю мест, где мы проезжали, позновательную информацию, юмор! Ребята, оставайтесь такими же активными и позитивными👍Было здорово.

Ч
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
Очень полезная и насыщенная экскурсия. рекомендую ее совершать в начале путешествия чтобы было больше понимания как далее распределить свое время. Прекрасный гид по имени Шакир, за какие то пару часов
читать дальше

смог объединить всех участников экскурсии, что казалось все такие родные и близкие. Пару лет назад ездила на Байкал и там даже за 5 дней мы так не сдружились. В общем Шакир - красавчик, низкий поклон такому дружелюбному и веселому гиду по памяти рассказывающему длинные познавательные легенды.
Дисциплина на высшем уровне, все четко и по времени.
Очень впечатлили: каньон Сказка, скалы "Разбитое сердце" и "7 быков", а также горячие источники, где мы имели прекрасную возможность искупаться, жаль что не было в программе соленого озера.
У меня было всего два дня на Иссык-куле. Экскурсия очень помогла успеть все посмотреть за короткое время, хочется вернуться.

Наталья
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника, экскурсовода и водителя в одном лице звали Иваном. Понравилась, как аккуратно он вел машину.
читать дальше

Отвечал на все наши вопросы. Никакой воды, все содержательно. Максимум впечатлений от Святого озера, красота необыкновенная. Фото с беркутом, вызвало бурю положительных эмоций. Была остановка на обед в Григорьевском ущелье, на берегу бурной, горной реки, белого цвета. Где я попробовала наивкуснешие мясо барашка. Ещё мне понравилось,что Иван периодически давал нам возможность прогуляться пешком, воссоединиться как говорится с природой. Не было никакой спешки. У нас была возможность созерцания всей этой красотой столько, сколько хочется. Однозначно рекомендую!!!

Всего 65 отзывов в Чолпон-Ате в категории "Озера"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Джип-путешествие на озеро Сон-Куль;
  2. Вокруг озера Иссык-Куль в группе;
  3. Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках.
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в мае 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 399. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
