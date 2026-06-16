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Где горы встречают озеро: два ущелья Иссык-Куля из Чолпон-Аты

Увидеть Семёновское и Григорьевское ущелья и расслабиться в горячих источниках
Приглашаем ощутить географический контраст Иссык-Куля в двух горных ущельях с разным характером. Семёновское — тёмное, хвойное, как сцена из «Властелина колец». Григорьевское — светлое, просторное, как швейцарские открытки. Между ними вас ждёт живописная дорога вдоль озера, а в финале — релакс в термальных водах.
Где горы встречают озеро: два ущелья Иссык-Куля из Чолпон-Аты
Где горы встречают озеро: два ущелья Иссык-Куля из Чолпон-Аты
Где горы встречают озеро: два ущелья Иссык-Куля из Чолпон-Аты

Описание экскурсии

Семёновское ущелье (1–1,5 ч)
Дорога уходит вглубь гор, по обеим сторонам поднимаются тянь-шаньские ели, и с каждым километром становится тише. Внизу шумит река, воздух пахнет смолой и сырой землёй, солнце пробивается сквозь кроны пятнами. Вы спуститесь к воде, чтобы сделать фотографии, будто в пещере горного короля. А в пути мы расскажем, почему ущелья названы в честь русских географов 19 века и почему Иссык-Куль не замерзает зимой.

Григорьевское ущелье (1,5–2 ч)
Полчаса езды — и пейзаж меняется полностью. Здесь шире и светлее. Вместо плотного леса — зелёные холмы, пастбища и ощущение простора. Заедем к джайлоо — летним стоянкам чабанов. Лошади и юрты, которые вы увидите на склонах — реальная трёхмесячная экономика семей, что живут здесь с июня по август без электричества и магазинов.

Горячие источники (1–1,5 часа)
Тёплая минеральная вода прекрасно расслабляет после целого дня на свежем воздухе. Настоящая SPA-процедура в горах.

Организационные детали

  • Оплачивается дополнительно: вход на горячие источники — $10 с чел., обед — $10 с чел., трансфер из Бишкека (по запросу) — от $58
  • Едем на внедорожнике Toyota Sequoia вместимостью до 8 чел. В автомобиле холодильник с напитками, доступ к интернету даже там, где нет связи, кондиционер
  • В дороге проведём 2,5–3 ч
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Живу в Чолпон-Ате, на северном берегу Иссык-Куля — в самом центре побережья, откуда рукой подать до лучших ущелий и горных маршрутов. Знаю эти места не по путеводителям: каждый сезон вожу
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гостей по дорогам, которые сам проехал десятки раз. Формат индивидуальный, на внедорожнике, без автобусов и чужих расписаний. Мне важно, чтобы гости не просто «отметились» на локациях, а прожили день с удовольствием: остановились там, где хочется, задержались у реки, вкусно пообедали. Принимаю семьи с детьми, пары, компании, а также индивидуальных путешественников. Говорю на русском и киргизском, свободный английский, разговорный турецкий и арабский.

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