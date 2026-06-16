Приглашаем ощутить географический контраст Иссык-Куля в двух горных ущельях с разным характером. Семёновское — тёмное, хвойное, как сцена из «Властелина колец». Григорьевское — светлое, просторное, как швейцарские открытки. Между ними вас ждёт живописная дорога вдоль озера, а в финале — релакс в термальных водах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Семёновское ущелье (1–1,5 ч)

Дорога уходит вглубь гор, по обеим сторонам поднимаются тянь-шаньские ели, и с каждым километром становится тише. Внизу шумит река, воздух пахнет смолой и сырой землёй, солнце пробивается сквозь кроны пятнами. Вы спуститесь к воде, чтобы сделать фотографии, будто в пещере горного короля. А в пути мы расскажем, почему ущелья названы в честь русских географов 19 века и почему Иссык-Куль не замерзает зимой.

Григорьевское ущелье (1,5–2 ч)

Полчаса езды — и пейзаж меняется полностью. Здесь шире и светлее. Вместо плотного леса — зелёные холмы, пастбища и ощущение простора. Заедем к джайлоо — летним стоянкам чабанов. Лошади и юрты, которые вы увидите на склонах — реальная трёхмесячная экономика семей, что живут здесь с июня по август без электричества и магазинов.

Горячие источники (1–1,5 часа)

Тёплая минеральная вода прекрасно расслабляет после целого дня на свежем воздухе. Настоящая SPA-процедура в горах.

Организационные детали