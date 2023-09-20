Экскурсии на горячие термальные источники в Чолпон-Ате

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой»
10 июня в 06:00
12 июня в 08:00
35 за человека
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Ак-Бермет или Термал — вас ждёт чудесное окончание дня в расслабляющих горячих источниках большого спа-центра с бассейнами разной температуры»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — вы отдохнете в целебных горячих источниках под открытым небом и узнаете, какие полезные элементы они содержат»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
399 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
    читать дальше

    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
    читать дальше

    Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.

    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный
  • К
    Ксения
    22 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
    читать дальше

    некоторые вообще в полном отсутствии других туристов. Самостоятельно, без локального опытного гида, который мастерски справляется с бездорожьем, мы не увидели бы и половину. Под впечатлением от красот Киргизии, спасибо Дмитрию за то, что открыл их для нас.

  • А
    Анастасия
    18 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
    читать дальше

    высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!

    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать
  • Н
    Наталия
    18 июня 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
    читать дальше

    несколько перевалов, увидели красивейшие ущелья и каньоны. Дмитрий очень любит свою страну и знает все дороги и тропинки. Выбирает маршрут, чтобы как можно больше нам показать. рассказывает историю и легенды. Очень внимательный, заботливый и предупредительный. Мне 80 лет, подруге 77 и мы не устали, а получили массу впечатлений. По высоте менялась природа от полосы тундры, где ночевали в юрточном кемпинге, до каньонов типа пустыни "Сказка" и "Марс". Видели много животных: стада коров, овец, коней, яков, верблюдов. Диких сурков, сусликов, зайцев, фазанов. А горы!!!!! никакие фото не передают представления! Нет в них объема и воздуха! Стоит там побывать и увидеть своими глазами!!!

  • К
    Ксения
    15 мая 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
  2. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  3. Путешествие вокруг Иссык-Куля
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 399 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Термальные источники», 43 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам