1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Каньон Сказка, город Каракол, горячие источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы остановимся в селе Орукту, где вы сможете искупаться в горячих источниках и восстановить силы перед обратной дорогой»
10 июня в 06:00
12 июня в 08:00
€35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Ак-Бермет или Термал — вас ждёт чудесное окончание дня в расслабляющих горячих источниках большого спа-центра с бассейнами разной температуры»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — вы отдохнете в целебных горячих источниках под открытым небом и узнаете, какие полезные элементы они содержат»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ММария26 августа 2023В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
- ККсения22 августа 2023Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
- ТТатьяна21 августа 2023Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
- ААнастасия18 августа 2023Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
- ЮЮлия17 августа 2023Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
- ННаталия18 июня 2023Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
- ККсения15 мая 2023Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Термальные источники»
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