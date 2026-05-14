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M Mikhail Ездили в тур с Александром.

Очень ориентирован на комфорт экскурсантов, обязательно предупреждает о возможных неудобствах в дороге и предлагает способы их сгладить.

В дороге и на местах рассказывает как базовый материал, так и массу дополнительной занятной информации.

Всегда поможет на сложных участках пешего маршрута, покажет дополнительные интересные места и сделает ваш отдых максимально комфортным интересным.

В высшей степени рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да 1 Нет

Ш Шухрат Уважаемый Роман!!!



От имени нашей дружной компашки и от себя лично, благодарим Вас за организацию и отдельно Александра за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр не просто рассказал нам о достопримечательностях, но и помог почувствовать атмосферу места, проникнуться его историей и культурой.



Желаем Вам дальнейших успехов в работе, благодарных слушателей и новых интересных маршрутов!



До скорой встречи!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет