Осень в горах Тянь-Шаня - это взрывное буйство красок перед глубоким зимним сном.
Не упустите возможность увидеть это чудо! Прикоснуться к нему, почувствовать его запах и запечатлеть фантастический танец листьев в
Не упустите возможность увидеть это чудо! Прикоснуться к нему, почувствовать его запах и запечатлеть фантастический танец листьев в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Яркие осенние краски
- 🏞️ Живописные ущелья
- 🌊 Кристально чистые озера
- 🚗 Внедорожные приключения
- 🔥 Горячие источники
Что можно увидеть
- Семёновское ущелье
- Святое озеро
- Григорьевское ущелье
Описание экскурсии
- Семёновское ущелье (Кырчын). Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и будем любоваться горной рекой Кичи Ак-Суу в одном из самых красивых ущелий. Именно здесь проходят всемирные игры кочевников.
- Вдоволь нагулявшись, мы пересечём перевал на высоте 2570 м. над уровнем моря. Покорить его под силу лишь внедорожникам и только в сухую погоду. Дорога сложная, она может даже показаться вам страшной. Но именно труднодоступность подъездных путей позволяет сохранять первозданную чистоту этих мест.
- Святое озеро встретит нас необычными видами: вода бирюзового цвета, а под ней — покрытые водорослями ели, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по берегу, увидим, как большая горная река исчезает в земле, а затем устроим пикник.
- Григорьевское ущелье. Здесь вы увидите огромные неприступные, но безумно красивые по своей форме каменные валуны, горные склоны и бурную горную реку Чон Ак-Суу. Любуясь ими, попробуем понять, как природе удалось создать такие удивительные контрасты.
Организационные детали
- Если вдруг будет плохая погода и мы не сможем подняться на машинах до Святого озера, часть пути мы пройдём пешком. В этом случае вечером, после окончания экскурсии, заедем искупаться в горячих источниках — в качестве компенсации за потраченные силы.
- Продукты для пикника нужно будет взять с собой, но если вдруг в горах нам встретится юрта, тогда за дополнительную плату мы попросимся на обед и попробуем местную кухню.
- Если вам нужен в сопровождении сертифицированный гид — сообщите до бронирования. Доплата — €30.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 704 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Ездили в тур с Александром.
Очень ориентирован на комфорт экскурсантов, обязательно предупреждает о возможных неудобствах в дороге и предлагает способы их сгладить.
В дороге и на местах рассказывает как базовый материал, так и массу дополнительной занятной информации.
Всегда поможет на сложных участках пешего маршрута, покажет дополнительные интересные места и сделает ваш отдых максимально комфортным интересным.
В высшей степени рекомендую!
Очень ориентирован на комфорт экскурсантов, обязательно предупреждает о возможных неудобствах в дороге и предлагает способы их сгладить.
В дороге и на местах рассказывает как базовый материал, так и массу дополнительной занятной информации.
Всегда поможет на сложных участках пешего маршрута, покажет дополнительные интересные места и сделает ваш отдых максимально комфортным интересным.
В высшей степени рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Уважаемый Роман!!!
От имени нашей дружной компашки и от себя лично, благодарим Вас за организацию и отдельно Александра за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр не просто рассказал нам о достопримечательностях, но и помог почувствовать атмосферу места, проникнуться его историей и культурой.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, благодарных слушателей и новых интересных маршрутов!
До скорой встречи!!!
От имени нашей дружной компашки и от себя лично, благодарим Вас за организацию и отдельно Александра за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр не просто рассказал нам о достопримечательностях, но и помог почувствовать атмосферу места, проникнуться его историей и культурой.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, благодарных слушателей и новых интересных маршрутов!
До скорой встречи!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый день! Назвать это экскурсией нельзя,от слова совсем. Водитель не рассказал ничего о стране,ничего о тех местах куда ехали,потому что он ничего не знает. Релокант,живущий 1,5 года здесь и за это время не узнавший о таком красивом крае ничего. В дополнение к водителю,тогда хотелось бы человека,который ещё что-то расскажет,а так это неоправданно дорогое такси.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Чолпон-Аты
Похожие экскурсии на «Все краски осени в горах Тянь-Шаня»
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
от €546 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €220 за всё до 6 чел.
-10%
до 11 октября
от €180 за экскурсию