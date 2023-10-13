Увидеть волшебные пейзажи красивейших гор Кыргызстана
Осень в горах Тянь-Шаня — это взрывное буйство красок перед глубоким зимним сном.
Не упустите возможность увидеть это чудо! Прикоснуться к нему, почувствовать его запах и запечатлеть фантастический танец листьев в прохладных лучах низкого осеннего солнца.
Поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля зарядит вас энергией и мощью, исходящими от каждого камешка, дерева и земли.
Не упустите возможность увидеть это чудо! Прикоснуться к нему, почувствовать его запах и запечатлеть фантастический танец листьев в прохладных лучах низкого осеннего солнца.
Поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля зарядит вас энергией и мощью, исходящими от каждого камешка, дерева и земли.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Семёновское ущелье (Кырчын). Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и будем любоваться горной рекой Кичи Ак-Суу в одном из самых красивых ущелий. Именно здесь проходят всемирные игры кочевников.
- Вдоволь нагулявшись, мы пересечём перевал на высоте 3924 м. над уровнем моря. Покорить его под силу лишь внедорожникам и только в сухую погоду. Дорога сложная, она может даже показаться вам страшной. Но именно труднодоступность подъездных путей позволяет сохранять первозданную чистоту этих мест.
- Святое озеро встретит нас необычными видами: вода бирюзового цвета, а под ней — покрытые водорослями ели, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по берегу, увидим, как большая горная река исчезает в земле, а затем устроим пикник.
- Григорьевское ущелье. Здесь вы увидите огромные неприступные, но безумно красивые по своей форме каменные валуны, горные склоны и бурную горную реку Чон Ак-Суу. Любуясь ими, попробуем понять, как природе удалось создать такие удивительные контрасты.
Организационные детали
- Если вдруг будет плохая погода и мы не сможем подняться на машинах до Святого озера, часть пути мы пройдём пешком. В этом случае вечером, после окончания экскурсии, заедем искупаться в горячих источниках — в качестве компенсации за потраченные силы.
- Продукты для пикника нужно будет взять с собой, но если вдруг в горах нам встретится юрта, тогда за дополнительную плату мы попросимся на обед и попробуем местную кухню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Провёл экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организаций экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
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