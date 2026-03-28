Для иностранцев – экскурсии в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Чэнду на русском языке, цены от $410. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Чэнду: путешествие начинается с панд
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер к самым милым жителям Китая
Завтра в 08:00
12 апр в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Чудеса инженерной мысли: из Чэнду - к гидроузлу Дуцзянъянь
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Изучить устройство древней дамбы - только камни, дерево и гениальный расчёт
Завтра в 08:00
12 апр в 08:00
$500 за всё до 3 чел.
Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру
12 апр в 08:30
13 апр в 08:30
от $580 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    28 марта 2026
    Чэнду: путешествие начинается с панд
    Большое спасибо за прекрасно проведенный день! Приезжали семьей, ездили с Вэйи к пандам. Он прекрасно говорит по-русски, интересный собеседник, учел
    

    все наши пожелания, очень отзывчивый, коммуникабельный, приятный парень. Попросили на обед подобрать европейский ресторан в моменте, вместе все посмотрели и выбрали его и дальнейший маршрут на день, затем он показал нам аутентичный квартал в центре, побродили там по торговым рядам около часа, везде переводил по необходимости, помогал с покупками, больше того, помог нам с бронью и покупками билетов туда/обратно в Чунцин, все разузнал по обратному пути в аэропорт, помог с бронью мест. По пути к отелю завез нас по просьбе на обзор еще одной достопримечательности. Дал рекомендации на оставшиеся дни. Отмечу, что очень аккуратно водит автомобиль. Подготовил в дорогу разнообразные чаи и подарил сыну подарок), что было приятным бонусом. В общем, точно могу рекомендовать его- мы остались очень довольны!

  • В
    Вадим
    19 марта 2026
    Чэнду: путешествие начинается с панд
    Всё прошло неожиданно замечательно! У нас было очень мало времени, всего лишь пять часов. Вэйи изменил для нас и время,
    

    и цену с учётом всех наших пожеланий, и в итоге идеально провёл экскурсию. Сами понимали, что время очень ограничено, и хотели увидеть только панд. Вэйи проложил максимально логичный маршрут, чтобы за кратчайший срок мы смогли посмотреть всех этих милых медвежат. Он специально экономил для нас время, чтобы потом успеть показать нам ещё и район Куанчжайсянцзы, всё получилось и очень понравилось!
    Огромное спасибо Вэйи, помог во многом. С ним всё было очень комфортно и приятно. Учитывая, что он прожил в России меньше года, его произношение на русском нас просто поразило! Обязательно вернёмся в Чэнду и снова обратимся к нему.

  • В
    Владимир
    11 марта 2026
    Чэнду: путешествие начинается с панд
    Всем доброго времени суток. Были в Китае не раз, но именно с этой поездки влюбились в него. Вэйи максимально располагает
    

    к себе, во всех аспектах. Юмор и атмосфера на высоте. Чувствовали себя очень комфортно. Задавали кучу вопросов, даже не удобных и на все получали ответы. отличный авто. Встретил нас в аэропорту и отвез потом в аэропорт на следующий день. это все не входило в экскурсию. После парка панд, была отличная прогулка по городу. Привез сувениры и подарки. 🎁 Мы были покорены. Спасибо огромное за такой прием. Панды были великолепны. Ужин сычуанской кухни - супер опыт. Рекомендуем обязательно. Не просто гид, а супер компанейский друг для души.

  • G
    Gulmira
    11 февраля 2026
    Чэнду: путешествие начинается с панд
    тур по Чэнду оставил приятные впечатления. визит к пандам особенно. спасибо большое гиду. внимательный, отзывчивый с отличным знанием языка. было видно что любит свой город. с удовольствием делился любовью к городу. познакомил с вкусными фруктами и кухней. сделал поездку насыщенной!

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Для иностранцев»

Какие места ещё посмотреть в Чэнду
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Самое главное;
  3. Аллея Куаньчжай;
  4. База панд в Дуцзянъяне;
  5. Улица Чунси;
  6. Монастырь Вэньшу.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в апреле 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 410 до 580. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
