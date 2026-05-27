Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру
Как инженеры обогнали время с ирригационной системой Дуцзянъянь? Почему гору Цинчэн называют колыбелью даосской мудрости? Это и многое другое вы узнаете на экскурсии по двум знаковым местам Чэнду.
Вы увидите древнюю систему без плотин, управляющую водой тысячелетиями, и подниметесь к храмам в туманных лесах, где прикоснётесь к философии гармонии.
Описание экскурсии
Трансфер через Сычуань (1 ч)
Ирригационная система Дуцзянъянь (2 ч). Инженерное чудо, которому более 2000 лет. Система до сих пор работает и управляет рекой Мин без плотин. Вы увидите дамбу «Рыбий Рот», где река сама делится на рукава, и «Узкий канал», который с точностью регулирует поток воды. Вас ждут горные пейзажи и атмосфера места, где переплелись история и инновации.
Поездка к подножию горы Цинчэн (30 мин)
Гора Цинчэн (3 ч). Колыбель даосизма и противоположность энергии Дуцзянъянь. Гора утопает в зелени и тумане, что создаёт мистическое настроение. Канатная дорога поднимет наверх, где среди тишины скрываются древние храмы и священная пещера Тяньши. Местные уверены, что здесь можно почувствовать то самое даосское умиротворение.
Возвращение в Чэнду (1 ч)
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле (марка и вместимость зависят от количества человек)
В стоимость включены: вход в Дуцзянъянь, на гору Цинчэн, билет на шаттл и канатную дорогу, перекус и напиток. При желании можно остановиться на обед (оплачивается дополнительно)
С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Экскурсия длится около 8 часов
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
