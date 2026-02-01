Найдено 3 экскурсии в категории « База панд в Чэнду » в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 35 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города Начало: У Южных ворот Базы Панд $200 за всё до 4 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная до 12 чел. Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены) Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город от $410 за всё до 12 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Чэнду между рейсами Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски $399 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Чэнду

