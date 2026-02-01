Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
Начало: У Южных ворот Базы Панд
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Завтра в 10:30
14 фев в 08:00
от $410 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «База панд в Чэнду»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в феврале 2026
Сейчас в Чэнду в категории "База панд в Чэнду" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 410. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «База панд в Чэнду», 35 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель