В Чэнду едут знакомиться с пандами и острой кухней. А возвращаются оттуда с одной мыслью: главное чудо этих мест — вода. Точнее, то, как древние инженеры научились ею управлять. Ирригационную систему Дуцзянъянь построили 2300 лет назад. Местные говорят, что с тех пор она — сердце Сычуани. Побывав здесь, вы поймёте почему.
Описание экскурсии
- Дамба для разделения воды. Посреди реки Миньцзян лежит искусственный остров. Он разрезает поток на две части — внутреннюю (для полива) и внешнюю (для сброса лишней воды)
- Ущелье дракона. Это узкий канал, который древние строители прорубили в скале вручную. Здесь вода ускоряется и сама вымывает песок и ил
- Подвесной мост Анлань. Под ногами — бешеная река, вокруг — зелёные горы, а в голове не укладывается, что всё это придумали без компьютеров и чертежей
Вы узнаете
- Почему дамбу Дуцзянъянь построили именно здесь
- Как губернатор Ли Бин и его сын нашли способ не бороться с рекой, а договориться с ней
- Как работает система без единого насоса
- Что изменилось в Сычуани после строительства гидроузла
Тайминг поездки
8:00 — выезд из Чэнду
10:00 — посещение базы панд (по желанию)
11:15 — прибытие в Дуцзянъянь
11:15–12:00 — обед в одном из кафе с местной кухней
12:30–14:00 — прогулка по Дуцзянъяню
16:00 — возвращение в Чэнду
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Volvo XC60 или аналогичной модели
- Отдельно оплачивается входные билеты:
— Дуцзянъянь — 80 юаней за чел.
— база панд — 55 юаней за чел. (по желанию)
— другие местные достопримечательности (при наличии билетов)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вэйи — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я родился в городе Чэнду и вырос здесь. Отлично знаю свой город и всю провинцию Сычуань, знаю, куда пойти и что посмотреть. Я сам тоже путешественник, объездил много стран. Могу проводить
Входит в следующие категории Чэнду
