Приглашаем вас увидеть сразу два объекта ЮНЕСКО. Вы узнаете об инженерном наследии Древнего Китая и прикоснётесь к духовной традиции страны на горе Цинчэн. Мы расскажем о даосизме, природных особенностях провинции, обычаях и роли этих мест в культуре страны.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Чэнду

9:30–11:00 — Дуцзянъянь

Вы осмотрите гидротехнический комплекс, который построили более 2000 лет назад. Увидите основные сооружения системы, узнаете, как она защищает регион от наводнений и обеспечивает водой окрестные земли до наших дней.

11:20–15:30 — гора Цинчэн

Одно из самых почитаемых мест Сычуани. Поднимемся по канатной дороге и прогуляемся по живописным тропам среди бамбуковых лесов. По пути встретятся старинные даосские храмы, павильоны и смотровые площадки с видами на горные склоны. Вы познакомитесь с историей даосизма и его принципами.

15:30–17:00 — возвращение в Чэнду

Организационные детали