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Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн

Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Приглашаем вас увидеть сразу два объекта ЮНЕСКО.

Вы узнаете об инженерном наследии Древнего Китая и прикоснётесь к духовной традиции страны на горе Цинчэн.

Мы расскажем о даосизме, природных особенностях провинции, обычаях и роли этих мест в культуре страны.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн

Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Чэнду

9:30–11:00 — Дуцзянъянь

Вы осмотрите гидротехнический комплекс, который построили более 2000 лет назад. Увидите основные сооружения системы, узнаете, как она защищает регион от наводнений и обеспечивает водой окрестные земли до наших дней.

11:20–15:30 — гора Цинчэн

Одно из самых почитаемых мест Сычуани. Поднимемся по канатной дороге и прогуляемся по живописным тропам среди бамбуковых лесов. По пути встретятся старинные даосские храмы, павильоны и смотровые площадки с видами на горные склоны. Вы познакомитесь с историей даосизма и его принципами.

15:30–17:00 — возвращение в Чэнду

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, билеты в Дуцзянъянь и на гору Цинчэн, подъём и спуск на канатной дороге
  • Дополнительно оплачиваются обед — 50–150 юаней (~$8–22) за чел.
  • Едем на Toyota Hiace или аналогичном микроавтобусе, детских кресел нет
  • С вами будет англоязычный гид из нашей команды. Русскоязычный гид будет сопровождать только при наборе русскоязычной группы

ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$145
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Чэнду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Забудьте о шаблонных маршрутах — мы показываем страны так, как их знают только жители. Мы глубоко уважаем культуру и традиции каждого региона, а желание показать мир именно через взгляд местных
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привело нас к организации экскурсий. Для нас важно, чтобы каждая программа была комфортной, познавательной и наполненной впечатлениями. Мы тщательно подбираем маршруты и сотрудничаем только с проверенными гидами, чтобы вы могли узнать место глубже, чем при самостоятельном посещении. Наш подход отличается сочетанием продуманной логистики, индивидуального сопровождения и внимания к деталям. Мы создаём атмосферу уважения и открытости, где вы можете задавать вопросы и менять темп. С нами экскурсия становится не просто прогулкой, а живым диалогом, который вдохновляет путешествовать дальше.

Входит в следующие категории Чэнду

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