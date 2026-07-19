Приглашаем вас увидеть сразу два объекта ЮНЕСКО.
Вы узнаете об инженерном наследии Древнего Китая и прикоснётесь к духовной традиции страны на горе Цинчэн.
Мы расскажем о даосизме, природных особенностях провинции, обычаях и роли этих мест в культуре страны.
Вы узнаете об инженерном наследии Древнего Китая и прикоснётесь к духовной традиции страны на горе Цинчэн.
Мы расскажем о даосизме, природных особенностях провинции, обычаях и роли этих мест в культуре страны.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — выезд из Чэнду
9:30–11:00 — Дуцзянъянь
Вы осмотрите гидротехнический комплекс, который построили более 2000 лет назад. Увидите основные сооружения системы, узнаете, как она защищает регион от наводнений и обеспечивает водой окрестные земли до наших дней.
11:20–15:30 — гора Цинчэн
Одно из самых почитаемых мест Сычуани. Поднимемся по канатной дороге и прогуляемся по живописным тропам среди бамбуковых лесов. По пути встретятся старинные даосские храмы, павильоны и смотровые площадки с видами на горные склоны. Вы познакомитесь с историей даосизма и его принципами.
15:30–17:00 — возвращение в Чэнду
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, билеты в Дуцзянъянь и на гору Цинчэн, подъём и спуск на канатной дороге
- Дополнительно оплачиваются обед — 50–150 юаней (~$8–22) за чел.
- Едем на Toyota Hiace или аналогичном микроавтобусе, детских кресел нет
- С вами будет англоязычный гид из нашей команды. Русскоязычный гид будет сопровождать только при наборе русскоязычной группы
ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$145
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Чэнду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Забудьте о шаблонных маршрутах — мы показываем страны так, как их знают только жители. Мы глубоко уважаем культуру и традиции каждого региона, а желание показать мир именно через взгляд местных
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