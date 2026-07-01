Индивидуальная
до 15 чел.
Сычуаньская кухня: готовим и едим
Научиться готовить знаменитые азиатские блюда в пригороде Чэнду
«В стоимость входят входной билет в музей, ингредиенты, дегустация и сертификат участника»
Завтра в 12:30
24 июл в 10:30
от $240 за всё до 2 чел.
-
3%
Билеты
Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
Увидеть знаменитую сычуаньскую оперу и шоу смены масок
Начало: На улице Циньтай
24 июл в 18:00
25 июл в 18:00
от $57
$59 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
Начало: Выход С2 станции метро Синьань Цзяотун
«Маршрут включает посещение центра по изучению больших панд и музея с артефактами древнего царства Шу»
$733 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Музеи»
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