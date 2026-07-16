Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
Увидеть знаменитую сычуаньскую оперу и шоу смены масок
Провести вечер в старинном театральном саду Чэнду, познакомиться с искусством провинции Сычуань и увидеть представления, которые входят в число объектов нематериального культурного наследия Китая.
Описание экскурсии
Театральный сад «Шу Я Фа Юнь». Вы побываете на крупнейшей площадке искусства Чэнду, где сохраняют народные театральные традиции провинции Сычуань.
Сычуаньская опера. Посмотрите классические спектакли с легендарными номерами — мгновенной сменой театральных масок и огненным шоу. Эти сценические приёмы признаны объектами нематериального культурного наследия Китая.
Народные представления. Кроме оперы, вы увидите театр теней и театр ручных теней — древние виды восточного искусства, история которых насчитывает многие века.
Чайная церемония. В антрактах вы сможете отдохнуть в чайной зоне и попробовать сычуаньский чай, поданный в гайвани.
Интерактивная программа. По желанию можно примерить театральные костюмы, сделать сценический грим и создать собственный рисунок по мотивам традиционных театральных масок.
Организационные детали
В стоимость входит одна порция традиционного китайского чая
Цена указана для обычных мест. Места в зале распределяются театром
Просим бронировать программу не менее чем за два дня — необходимо подтвердить наличие свободных мест
Все представления проходят на китайском языке, без перевода
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Циньтай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжи — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Отлично знаю все легенды о Сказочной горе и Тяньшэн Саньцяо. Я могу избежать пиковых скоплений людей и помочь вам найти нишевые места, которые невозможно увидеть на обычных маршрутах. Умею гибко регулировать темп маршрута. Работаю с командой.
Входит в следующие категории Чэнду
Похожие экскурсии на «Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду»