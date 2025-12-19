Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай гайвань и местный стритфуд
Мы попадём в сердце Чэнду — на оживлённые улицы, где древние храмы соседствуют с модными торговыми центрами, а чайные церемонии гармонично переплетаются с шоу масок.
Сначала заглянем в буддийский комплекс Вэньшу Юань, затем — на улицу Чунси-лу и в храм Дацы, а после отправимся в традиционную чайную или лавочки с популярным стритфудом.
Описание билета
Вэньшу Юань — один из самых сохранившихся буддийских храмовых комплексов города. Вы пройдётесь по тихим дворам и коридорам, наполненным ароматам благовоний. Полюбуетесь величественными залами с красными стенами. Послушаете о буддийских традициях Чэнду, местной чайной культуре и важной роли, которую играет монастырь в жизни города.
Улица Чунси-лу — модный район Чэнду. Вы посмотрите на популярную арт-инсталляцию «Панды взбираются по стене» — одно из любимых мест для фото. И посетите храм Дацы — оазис спокойствия, расположенный среди современных торговых центров.
Шоу смены масок Сычуаньской оперы + чай гайвань (для экскурсий после 10:30 утра). Вы заглянете в традиционную чайную и станете свидетелем захватывающего представления «Бяньлянь». Насладитесь ароматным чаем гайвань, наблюдая, как артисты меняют яркие маски с невероятной скоростью и точностью.
На ранней прогулке (до 10:30 утра) мы заменим посещение шоу прогулкой по аллеям Куаньчжай, где расположены исторические сычуаньские дворики бутики и палатки со стритфудом. Вы попробуете три любимых местных лакомства: традиционный чай гайвань, тёплый и воздушный даньхунгао (яичный блин) и нежный дохуа (соевый пудинг).
Организационные детали
В стоимость включено: питьевая вода, вход в Вэньшу Юань, билет на шоу смены масок + чай гайвань или 3 дегустации (чай гайвань, яичный блин, соевый пудинг), перемещение на такси между локациями
Дополнительную еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно (по желанию)
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Вэньшу Юань
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чэнду
Провёл экскурсии для 23 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.