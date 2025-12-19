Мы попадём в сердце Чэнду — на оживлённые улицы, где древние храмы соседствуют с модными торговыми центрами, а чайные церемонии гармонично переплетаются с шоу масок. Сначала заглянем в буддийский комплекс Вэньшу Юань, затем — на улицу Чунси-лу и в храм Дацы, а после отправимся в традиционную чайную или лавочки с популярным стритфудом.

за 1–2 человек или $135 за человека, если вас больше

Вэньшу Юань — один из самых сохранившихся буддийских храмовых комплексов города. Вы пройдётесь по тихим дворам и коридорам, наполненным ароматам благовоний. Полюбуетесь величественными залами с красными стенами. Послушаете о буддийских традициях Чэнду, местной чайной культуре и важной роли, которую играет монастырь в жизни города.

Улица Чунси-лу — модный район Чэнду. Вы посмотрите на популярную арт-инсталляцию «Панды взбираются по стене» — одно из любимых мест для фото. И посетите храм Дацы — оазис спокойствия, расположенный среди современных торговых центров.

Шоу смены масок Сычуаньской оперы + чай гайвань (для экскурсий после 10:30 утра). Вы заглянете в традиционную чайную и станете свидетелем захватывающего представления «Бяньлянь». Насладитесь ароматным чаем гайвань, наблюдая, как артисты меняют яркие маски с невероятной скоростью и точностью.

На ранней прогулке (до 10:30 утра) мы заменим посещение шоу прогулкой по аллеям Куаньчжай, где расположены исторические сычуаньские дворики бутики и палатки со стритфудом. Вы попробуете три любимых местных лакомства: традиционный чай гайвань, тёплый и воздушный даньхунгао (яичный блин) и нежный дохуа (соевый пудинг).

