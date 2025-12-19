Мои заказы

Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь

Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай гайвань и местный стритфуд
Мы попадём в сердце Чэнду — на оживлённые улицы, где древние храмы соседствуют с модными торговыми центрами, а чайные церемонии гармонично переплетаются с шоу масок.

Сначала заглянем в буддийский комплекс Вэньшу Юань, затем — на улицу Чунси-лу и в храм Дацы, а после отправимся в традиционную чайную или лавочки с популярным стритфудом.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь

Описание билета

Вэньшу Юань — один из самых сохранившихся буддийских храмовых комплексов города. Вы пройдётесь по тихим дворам и коридорам, наполненным ароматам благовоний. Полюбуетесь величественными залами с красными стенами. Послушаете о буддийских традициях Чэнду, местной чайной культуре и важной роли, которую играет монастырь в жизни города.

Улица Чунси-лу — модный район Чэнду. Вы посмотрите на популярную арт-инсталляцию «Панды взбираются по стене» — одно из любимых мест для фото. И посетите храм Дацы — оазис спокойствия, расположенный среди современных торговых центров.

Шоу смены масок Сычуаньской оперы + чай гайвань (для экскурсий после 10:30 утра). Вы заглянете в традиционную чайную и станете свидетелем захватывающего представления «Бяньлянь». Насладитесь ароматным чаем гайвань, наблюдая, как артисты меняют яркие маски с невероятной скоростью и точностью.

На ранней прогулке (до 10:30 утра) мы заменим посещение шоу прогулкой по аллеям Куаньчжай, где расположены исторические сычуаньские дворики бутики и палатки со стритфудом. Вы попробуете три любимых местных лакомства: традиционный чай гайвань, тёплый и воздушный даньхунгао (яичный блин) и нежный дохуа (соевый пудинг).

Организационные детали

  • В стоимость включено: питьевая вода, вход в Вэньшу Юань, билет на шоу смены масок + чай гайвань или 3 дегустации (чай гайвань, яичный блин, соевый пудинг), перемещение на такси между локациями
  • Дополнительную еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно (по желанию)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Вэньшу Юань
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Чэнду
Провёл экскурсии для 23 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Чэнду

Похожие экскурсии из Чэнду

Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
21 дек в 08:00
$550 за всё до 5 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
9 янв в 14:00
1 фев в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чэнду. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чэнду