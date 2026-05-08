Мои заказы

Гастрономические экскурсии Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Чэнду на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
«Но если вам не понравится обед в столовой, гид проводит вас в простой ресторан местных фермеров, расположенный неподалёку»
5 июн в 07:00
6 июн в 07:00
$642 за всё до 3 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
«Откройте для себя Чэнду в пешеходном гастрономическом приключении»
Завтра в 11:00
4 июн в 10:30
от $270 за человека
Чэнду: панды, древние тайны и горячие источники
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду: панды, древние тайны и горячие источники
Познакомиться с символом Китая, попробовать сычуаньскую кухню и отдохнуть в термальном комплексе
«Вы попробуете блюда местной кухни и узнаете о гастрономических традициях региона»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Лидия
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Благодарю еще раз раз Пэна и гида Софью за организацию экскурсии к пандам!
Новые участники получили опять восторженные впечатления от визита
читать дальшеуменьшить

к чудесным мишкам)
В этот раз волонтерство было в заповедник в регионе Волун.
Гостям дали возможность присутствия непосредственно в вольере во время кормления - что дало возможность посмотреть на панд с минимального расстояния. Участники делились рассказом с восторгом!!
Будем обязательно рекомендовать дальше эту программу и Пэна, как отличного организатора! Каждый раз индивидуальный подход к гостям: организация трансферов на нужном классе авто (от эконома до Вип), вежливые водители, всегда все четко. Софья - прекрасный гид в парк и помощник в решении вспомогательных вопросов на месте.
За оперативное спасение потерянного телефона - отдельная благодарность!!

Вам был полезен этот отзыв?
Элина
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Очень приятное дополнение к путешествию. Парк в красивом месте в горах, к пандам пускают довольно близко. На расстоянии руки можно смотреть, как их кормят. Ксюша очень заботливо сопровождала всю поездку.
Вам был полезен этот отзыв?
Шалкарбаев
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Экскурсия оправдала все ожидания. Гидом была Ксюша, остался очень доволен ее работой. Очень внимательная и доброжелательная. До и после локации
читать дальшеуменьшить

рассказывала и показывала очень много информации в целом о Китае. Все прошло весьма комфортно. Были даже приятные сюрпризы в ходе тура.

Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Благодарим Пэна и его команду за организацию экскурсии!
Обращаемся второй раз для наших друзей.
Общение очень комфортное, подход индивидуальный, все пожелания и личные комментарии были учтены.
Ребята помогли с организацией трансфера от ж. д. - четко, оперативно.
Будем обязательно обращаться еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
После
читать дальшеуменьшить

дня с пандами остались незабываемые впечатления!!

На заметку при планировании экскурсии: дополнительно к сумме программы оплачиваются входные билеты в парк в размере 100 дол/1 чел. И так же необходимо заранее запрашивать разрешение у парка на возможность проведения (примерно за неделю-полторы до нужной даты). Разрешение запрашивается именное (по паспортным данным) - Пэн это делает сам. Ответ приходит в течение 2-3 дней.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
читать дальшеуменьшить

дальше всех. Но там и народу меньше. На этой экскурсии я провела день волонтера: готовила еду для старых панд, присутствовала на кормлении панд на очень близком расстоянии. Прослушала много интересной информации о жизни панд. Конечно же потом обошли с гидом парк, везде рассмотрели этих чудесных медведей. Спасибо гиду Софии, подсказывала, где лучшее место для обзора, куда в тот или иной момент лучше пойти. Советую. В конце поездки гид показала местную инстаграмную достопримечательность: книжный магазин. Обязательно вернусь в Чэнду, чтобы посмотреть два оставшихся парка, в одном из которых малыши. Я знаю, что у этих гидов такая экскурсия есть

Вам был полезен этот отзыв?
O
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах! Гид - отличный!!! Водитель - аккуратный! Обед вне всякого обсуждения! Еще заехали на клубничную ферму, купили киви по пути) Очень рекомендую
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!+2
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!
Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Недавно мне посчастливилось отправиться на увлекательную экскурсию к пандам — животным, которые давно стали символом Китая и всего мира благодаря
читать дальшеуменьшить

своей очаровательной внешности и миролюбивому характеру. Я решила поделиться своими впечатлениями и рассказать подробнее о том, почему эта экскурсия оказалась незабываемым опытом.
Экскурсия к пандам уникальна тем, что позволяет увидеть этих редких животных в естественной среде обитания. Возможность наблюдать за этими животными вблизи и изучать их поведение является редкой возможностью.
Кроме того, экскурсионная программа включает волонтёрство в центре разведения и сохранения панд, где туристы узнают больше о проблемах охраны природы и важности защиты исчезающих видов. Это не только познавательно, но и помогает осознать свою ответственность перед природой.
Программа экскурсии разнообразна и насыщенна. Обычно она начинается с посещения центра разведения панд, где опытные специалисты рассказывают историю происхождения вида, особенности питания и поведения этих животных. Затем туристам предоставляется возможность поучаствовать в кормлении панд.
Также предусмотрена прогулка по живописному парку, окружающему центр, где можно насладиться красотой китайской природы и полюбоваться местными пейзажами. Экскурсоводы проводят интересные лекции о культуре и традициях Китая, рассказывая истории, связанные с символическим значением панд в стране.
Для меня самой яркой частью экскурсии стало наблюдение за маленькими детёнышами панд. Их неуклюжесть и игривость вызывают искреннюю улыбку и радость.
Кроме того, возможность пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы была крайне полезна. Узнав больше о трудностях содержания панд и программах их спасения, я осознала важность экологического туризма и необходимость поддержки проектов по сохранению редких видов.
Подводя итог, хочу сказать, что экскурсия к пандам стала одним из лучших моментов моего путешествия в Китай. Она подарила массу положительных эмоций, позволила лучше понять природу и культуру страны, а также задуматься о роли каждого из нас в сохранении окружающей среды. Если вы любите природу и хотите провести время интересно и полезно, обязательно отправляйтесь на такую экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 8 отзывов в Чэнду в категории "Гастрономические"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд;
  2. Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду;
  3. Чэнду: панды, древние тайны и горячие источники.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Аллея Куаньчжай;
  3. База панд в Дуцзянъяне;
  4. Улица Чунси;
  5. Монастырь Вэньшу;
  6. Храм Даци;
  7. Площадь Тянфу.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июне 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 642. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чэнду, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026