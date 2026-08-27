За один день вы увидите две знаковые достопримечательности провинции Сычуань.
Разберётесь, как уже больше 2000 лет работает ирригационная система Дуцзянъянь, а затем отправитесь на гору Цинчэн — гулять среди густых лесов и древних храмов и знакомиться с даосской культурой.
Разберётесь, как уже больше 2000 лет работает ирригационная система Дуцзянъянь, а затем отправитесь на гору Цинчэн — гулять среди густых лесов и древних храмов и знакомиться с даосской культурой.
Описание трансфер
7:30–8:00 — встреча в отеле
Заберём вас из отеля в пределах 2-го кольца Чэнду.
8:00–9:30 — дорога в Дуцзянъянь
9:30–12:00 — ирригационная система Дуцзянъянь
Вы познакомитесь с системой для полива засушливых земель, которая используется уже более 2000 лет. Увидите её основные сооружения — «Рыбью пасть», водосброс Фэйшайянь и канал Баопинкоу. Мы расскажем, как древние инженеры научились управлять водными потоками и использовать их для орошения.
12:00–13:00 — обед (по желанию)
13:00–13:30 — переезд к горе Цинчэн
13:30–16:30 — гора Цинчэн
Прогуляетесь среди густых лесов, горных пейзажей и древних храмов. Познакомитесь с историей и традициями даосизма и узнаете, почему Цинчэн считается одним из важных центров даосской культуры Китая.
16:30–17:30 — возвращение в Чэнду
Поездка завершится на площади Тяньфу.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля в пределах 2-го кольца Чэнду, входные билеты
- Дополнительно и по желанию оплачиваются:
— канатная дорога на горе Цинчэн — 60 юаней (~$9) за чел.
— прогулка на лодке по озеру Мун-Сити — 5 юаней (~$1) за чел.
— экскурсионный автобус на горе Цинчэн — 35 юаней (~$6) за чел.
— экскурсионный автобус в Дуцзянъянь — 15 юаней (~$3) за чел.
— обед
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 07:15, в субботу в 07:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 7 лет
|$105
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 07:15, в субботу в 07:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чжу — Организатор в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Работаем в туристической сфере Чэнду уже 12 лет, специализируемся на поездках по провинции Сычуань. Предлагаем групповые и индивидуальные туры по популярным локациям: база панд, храм Ухоу, музей Саньдуйдуй, Цзючжайгоу, горы Сыгуняншань,
Входит в следующие категории Чэнду
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