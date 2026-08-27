За один день вы увидите две знаковые достопримечательности провинции Сычуань. Разберётесь, как уже больше 2000 лет работает ирригационная система Дуцзянъянь, а затем отправитесь на гору Цинчэн — гулять среди густых лесов и древних храмов и знакомиться с даосской культурой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

7:30–8:00 — встреча в отеле

Заберём вас из отеля в пределах 2-го кольца Чэнду.

8:00–9:30 — дорога в Дуцзянъянь

9:30–12:00 — ирригационная система Дуцзянъянь

Вы познакомитесь с системой для полива засушливых земель, которая используется уже более 2000 лет. Увидите её основные сооружения — «Рыбью пасть», водосброс Фэйшайянь и канал Баопинкоу. Мы расскажем, как древние инженеры научились управлять водными потоками и использовать их для орошения.

12:00–13:00 — обед (по желанию)

13:00–13:30 — переезд к горе Цинчэн

13:30–16:30 — гора Цинчэн

Прогуляетесь среди густых лесов, горных пейзажей и древних храмов. Познакомитесь с историей и традициями даосизма и узнаете, почему Цинчэн считается одним из важных центров даосской культуры Китая.

16:30–17:30 — возвращение в Чэнду

Поездка завершится на площади Тяньфу.

Организационные детали