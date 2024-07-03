Спасибо большое за прекрасный день в Ченду! Все было супер! Прекрасный парк с пандами и чайный дом очень все понравилось!

Ю Юрий

Великолепно организованная экскурсия, много полезной и интересной информации. Было интересно узнать не только исторические аспекты и полюбоваться красотами, но и познакомиться с обыденной жизнью жителей города Чэнду. Ну а панды - вообще вне конкуренции! Спасибо за экскурсию! Обязательно приедем снова.