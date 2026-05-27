Лента реки обнимает скалу, где уже больше тысячи лет сидит Будда высотой с многоэтажный дом. Вы отправитесь из Чэнду к одной из главных святынь Сычуани, пройдёте по тропам с панорамными видами, увидите статую с разных точек и узнаете много интересного об истории и культурном значении этого места.
Описание экскурсии
Дорога в Лэшань (2 часа)
Гид встретит вас у отеля в центре Чэнду, и вы отправитесь в сторону Лэшаня.
Лэшаньский гигантский Будда (4 часа)
На месте вы увидите знаменитую статую, высеченную прямо в скале. Это самый большой каменный Будда в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время прогулки гид расскажет вам о появлении исполина и При желании можно дополнить программу прогулкой на лодке.
Возвращение в Чэнду (2 часа)
После экскурсии гид отвезёт вас к отелю.
Организационные детали
- Маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку и не подойдёт путешественникам на инвалидных колясках
- Для групп более 6 человек возможны индивидуальные условия — уточняйте в переписке
- В стоимость включено: входной билет к Лэшаньскому гигантскому Будде, бутилированная вода и небольшой перекус. Обед и ужин оплачиваются отдельно по желанию: гид подскажет, где попробовать местную кухню
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чэнду
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
