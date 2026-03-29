Статуя Будды в Лэшане – экскурсии в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Будды в Лэшане» в Чэнду на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
8 апр в 10:00
9 апр в 08:00
$552 за всё до 5 чел.
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
6 часов
Индивидуальная
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
$170 за человека
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
Однодневное путешествие к памятнику ЮНЕСКО
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
8 апр в 08:00
от $465 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    29 марта 2026
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Нашим гидом в Лешань к статуе Будды была Ана. Девушка очень милая, подготовилась и рассказала много интересного, хорошо говорит по-русски.
    ездили на комфортном минивене с водителем. учла наши пожелания по выбору места для обеда, помогла с заказом. После заехали в древний город Хуан Лон Си, тоже очень интересная часть экскурсии. В общем, все понравилось!

  • Н
    Наталья
    3 февраля 2026
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Ездили с данным организатором на две экскурсии. Обе организованы безупречно. Гидом была девушка Анна, по-русски говорит неплохо, и видно, что
    к экскурсии готовилась, чтобы рассказать максимум информации. Сам Будда - зрелище величественное. И с реки, и когда поднимаешься в гору к его голове. От города ехать очень прилично, но машина очень комфортабельная, водитель + гид. После того, как посмотрели на Будду с реки, поднялись пешком к нему в гору. Для этого прошли через очень красивый парк. Виды с горы великолепные. Экскурсию и организатора рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    11 января 2026
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Хочу поблагодарить Пэна, который организовал нам замечательную экскурсию в Лэшань. Все было четко, вовремя и соответствовало заявленной программе и стоимости.
    Автомобиль был комфортный. Водитель был очень аккуратный. Нашим гидом была Ксюша - это лучший китайский гид из всех, с которыми мы встречались (а это уже наш третий тур по Китаю, и нам есть с чем сравнить). Она донесла до нас не только исторические факты, но и создала особую атмосферу - она играла на китайском национальном инструменте (увы, название мы не запомнили) прямо среди плантаций чая. На обратном пути мы заехали в очень аутентичную китайскую деревню. Это было приятным бонусом к экскурсии. Обязательно обратимся к Пэну и Ксюше в следующую поездку. Всем рекомендуем.

  • Х
    Халитов
    24 ноября 2025
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Отличный экскурсовод Ксюша, вела нас через толпы юристов, все показывала, следила за удобным для нас темпом. Все было интересно: рассказывала,
    показывала, личными историями делилась. Не захотели мы стоять в очереди на Будду, нам вернули часть денег за экскурсию и свозили в другое место по пути в подарок. Рекомендую.

  • А
    Александра
    30 апреля 2025
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и по дороге на Будду
    с ней было очень интересно разговаривать про жизнь в Китае. На Будду мы смотрели с теплохода, билеты были куплены заранее, гид нас фотографировала, а на обратной дороге к машине помогала в покупках сувениров. После нам предложили в дополнение съездить в древнюю деревню и я всем рекомендую это место к посещению. Очень интересная локация: пестопаеы-магазины-музей-большая красивая река.

    Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка иОтличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка иОтличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка иОтличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
    Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому
    остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое место. Ни капли не пожалели. Из отеля нас забрали на комфортабельном 6 местном авто, водитель очень вежливый (соблюдал все правила). В холе отеля нас ожидала девушка отлично говорящая на русском (это и был наш гид). На протяжении всего пути она рассказывала нам интересные и запоминающиеся факты как непосредственно о Чэнду, так и в принципе о Китае. Отвечала максимально развернуто на любые вопросы. Экскурсия оказалась весьма захватывающей, и все благодаря гиду. В Китае достаточно сложно со всеми сервисами (как передвижения, так и оплаты билетов в различных туристических местах, если у вас нет настроенного приложения alipay или wechat вы ничего не можете сделать самостоятельно). Банковские карты практически всех русских банков не работают (у нас был рабочий вариант карта газпрома с unionpay), но и ей мы не везде могли рассчитаться. Так вот наличие гида существенно сглаживает все эти неудобства. За экскурсию мы оплатили наличными. Статую будды мы посмотрели как с воды, так и непосредственно поднялись к ней пройдя путь в 303 ступени. Масштабы этого памятника охраняемого ЮНЭСКО впечатляют, дух истории в 4000 лет прямо пропитывает это место. Очень рекомендуем к посещению, точно не пожалеете. Далее организаторами было предложено посещение древнего города в сопровождении нашего гида в качестве бонуса. Там нам тоже очень понравилось. Огромное спасибо Лилии за ее внимание и помощь в решении любых наших запросов! Экскурсия заняла практически весь день уехав из отеля в 11 мы вернулись около 21:30, но это того стоит!

    Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотретьПосетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Статуя Будды в Лэшане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды;
  2. Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане;
  3. Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Самое главное;
  3. Аллея Куаньчжай;
  4. База панд в Дуцзянъяне;
  5. Улица Чунси;
  6. Монастырь Вэньшу.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в апреле 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Статуя Будды в Лэшане" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 552. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Статуя Будды в Лэшане», 6 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь