Успеть познакомиться с городом и его живыми символами, даже если у вас здесь только пересадка
Это путешествие, чтобы увидеть Чэнду разным: императорским и чайным, шумным и созерцательным.
Мы не будем бежать — мы выпьем чаю там, где местные читают газеты, затеряемся в узких аллеях и посмотрим на панд без толп вокруг.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Панды, которые не спят
Мы отправимся в Центр разведения панд, но пропустим вольеры у входа, где всегда толпятся туристы. Я отведу вас вглубь территории к пандам-подросткам: они самые активные и контактные. Вы узнаете, почему эти медведи — мощное дипломатическое оружие и как их «уговаривают» размножаться.
Народный парк и магия чая
Это сердце Чэнду и его образа жизни. Мы заглянем в скрытую жемчужину парка — чайный сад на Западном холме, где тише и зеленее, чем в популярных местах. Вы научитесь языку чайных крышек, увидите, как дедушки часами играют в маджонг за одной чашкой жасмина, и поймаете настоящий дзен.
От площади Тяньфу до аллей Куаньчжай
Вы увидите парадный портрет города на площади Тяньфу, где 3000-летняя история встречается с современностью. А после окажетесь в Широких и Узких аллеях. Несмотря на их популярность, я покажу вам тайные дворики с цинской архитектурой, где можно остаться с историей один на один.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваeтся
Билеты в заповедник панд: 55 юаней (~$8) для взрослых, 27 юаней (~$4) для детей. Билет для гида также нужно оплатить
Транспорт: 2–3 поездки на такси по городу (каждая в пределах 50 юаней, ~$7)
Обед по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Чэнду
Провела экскурсии для 41 туриста
Я живу в Чэнду с 2023 года и показываю этот город таким, какой он есть на самом деле — без глянца, но с душой.
Однажды я сама была туристом в незнакомом городе.
городе. Я знаю, каково это — теряться в переводах, бояться попасть в туристическую ловушку и мечтать о том, чтобы кто-то просто и честно объяснил: сюда стоит идти, а сюда — нет. Поэтому мои экскурсии — это взгляд «изнутри снаружи». Я понимаю и китайскую культуру, и вопросы, страхи русскоязычного путешественника!
Андрей
27 мар 2026
Кристина - прекрасный гид, рекомендую! Знает ответы на все вопросы, интересно рассказывает о городе и панда, об истории и современности. Приятно провели время и узнали много нового. Даже дети не ныли:)
Шалкарбаев
23 мар 2026
Экскурсия оправдала все ожидания. Было очень интересно, насыщенно и познавательно. Кристина очень доброжелательная, имеет соответствующее образование. Поэтому рассказывает много интересного и отвечает на все вопросы. Подстраивалась в ходе тура под пожелания. На локациях подсказывала лучшие места для обзора и фото.
Ольга
4 мар 2026
очень приятное впечатление, мы опоздали, Кристина пошла на встречу и передвинула экскурсию, сделала максимум для комфорта всей большой компании. всем очень понравилось, рекомендуем!!!
Людмила
4 мар 2026
Летели с пересадкой через Ченду. Выбрали гидом Кристину. Приятная, пунктуальная девушка встретила нас в аэропорту, помогала оставить багаж в камере хранения. Посетили парк панд, прогулялись по улицам старого города. Экскурсия прошла очень легко и увлекательно. Кристина помогала почувствовать атмосферу Китая. Получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем Кристину! Если попадем еще раз в Ченду, с удовольствием еще раз прогуляемся с Кристиной.
