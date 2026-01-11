Хочу поблагодарить Пэна, который организовал нам замечательную экскурсию в Лэшань. Все было четко, вовремя и соответствовало заявленной программе и стоимости. читать дальше
Автомобиль был комфортный. Водитель был очень аккуратный. Нашим гидом была Ксюша - это лучший китайский гид из всех, с которыми мы встречались (а это уже наш третий тур по Китаю, и нам есть с чем сравнить). Она донесла до нас не только исторические факты, но и создала особую атмосферу - она играла на китайском национальном инструменте (увы, название мы не запомнили) прямо среди плантаций чая. На обратном пути мы заехали в очень аутентичную китайскую деревню. Это было приятным бонусом к экскурсии. Обязательно обратимся к Пэну и Ксюше в следующую поездку. Всем рекомендуем.
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и по дороге на Будду читать дальше
с ней было очень интересно разговаривать про жизнь в Китае. На Будду мы смотрели с теплохода, билеты были куплены заранее, гид нас фотографировала, а на обратной дороге к машине помогала в покупках сувениров. После нам предложили в дополнение съездить в древнюю деревню и я всем рекомендую это место к посещению. Очень интересная локация: пестопаеы-магазины-музей-большая красивая река.
Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому читать дальше
остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое место. Ни капли не пожалели. Из отеля нас забрали на комфортабельном 6 местном авто, водитель очень вежливый (соблюдал все правила). В холе отеля нас ожидала девушка отлично говорящая на русском (это и был наш гид). На протяжении всего пути она рассказывала нам интересные и запоминающиеся факты как непосредственно о Чэнду, так и в принципе о Китае. Отвечала максимально развернуто на любые вопросы. Экскурсия оказалась весьма захватывающей, и все благодаря гиду. В Китае достаточно сложно со всеми сервисами (как передвижения, так и оплаты билетов в различных туристических местах, если у вас нет настроенного приложения alipay или wechat вы ничего не можете сделать самостоятельно). Банковские карты практически всех русских банков не работают (у нас был рабочий вариант карта газпрома с unionpay), но и ей мы не везде могли рассчитаться. Так вот наличие гида существенно сглаживает все эти неудобства. За экскурсию мы оплатили наличными. Статую будды мы посмотрели как с воды, так и непосредственно поднялись к ней пройдя путь в 303 ступени. Масштабы этого памятника охраняемого ЮНЭСКО впечатляют, дух истории в 4000 лет прямо пропитывает это место. Очень рекомендуем к посещению, точно не пожалеете. Далее организаторами было предложено посещение древнего города в сопровождении нашего гида в качестве бонуса. Там нам тоже очень понравилось. Огромное спасибо Лилии за ее внимание и помощь в решении любых наших запросов! Экскурсия заняла практически весь день уехав из отеля в 11 мы вернулись около 21:30, но это того стоит!
