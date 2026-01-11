читать дальше

остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое место. Ни капли не пожалели. Из отеля нас забрали на комфортабельном 6 местном авто, водитель очень вежливый (соблюдал все правила). В холе отеля нас ожидала девушка отлично говорящая на русском (это и был наш гид). На протяжении всего пути она рассказывала нам интересные и запоминающиеся факты как непосредственно о Чэнду, так и в принципе о Китае. Отвечала максимально развернуто на любые вопросы. Экскурсия оказалась весьма захватывающей, и все благодаря гиду. В Китае достаточно сложно со всеми сервисами (как передвижения, так и оплаты билетов в различных туристических местах, если у вас нет настроенного приложения alipay или wechat вы ничего не можете сделать самостоятельно). Банковские карты практически всех русских банков не работают (у нас был рабочий вариант карта газпрома с unionpay), но и ей мы не везде могли рассчитаться. Так вот наличие гида существенно сглаживает все эти неудобства. За экскурсию мы оплатили наличными. Статую будды мы посмотрели как с воды, так и непосредственно поднялись к ней пройдя путь в 303 ступени. Масштабы этого памятника охраняемого ЮНЭСКО впечатляют, дух истории в 4000 лет прямо пропитывает это место. Очень рекомендуем к посещению, точно не пожалеете. Далее организаторами было предложено посещение древнего города в сопровождении нашего гида в качестве бонуса. Там нам тоже очень понравилось. Огромное спасибо Лилии за ее внимание и помощь в решении любых наших запросов! Экскурсия заняла практически весь день уехав из отеля в 11 мы вернулись около 21:30, но это того стоит!