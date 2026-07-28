Сычуаньская кухня — одна из четырёх великих кулинарных традиций Китая, известная яркими вкусами и необычными сочетаниями специй. На мастер-классе вы познакомитесь с её главными особенностями, посетите Музей сычуаньской кухни, приготовите фирменные блюда под руководством профессионального повара и попробуете местные закуски. А в завершение сможете насладиться собственным кулинарным шедевром и получите памятный сертификат.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $240 за группу

Описание мастер-класса

Музей сычуаньской кухни. Вы познакомитесь с местными специями и приправами, а также увидите старинную улицу на территории комплекса.

Кулинарный мастер-класс. Под руководством повара освоите основные приёмы приготовления сычуаньских блюд. На выбор: курица Гунбао, Мапо тофу или пельмени в форме панды.

Дегустация. Попробуете разнообразные местные закуски, а затем сможете пообедать или поужинать блюдом, которое приготовили своими руками.

Организационные детали