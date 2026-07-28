Сычуаньская кухня — одна из четырёх великих кулинарных традиций Китая, известная яркими вкусами и необычными сочетаниями специй.
На мастер-классе вы познакомитесь с её главными особенностями, посетите Музей сычуаньской кухни, приготовите фирменные блюда под руководством профессионального повара и попробуете местные закуски. А в завершение сможете насладиться собственным кулинарным шедевром и получите памятный сертификат.
На мастер-классе вы познакомитесь с её главными особенностями, посетите Музей сычуаньской кухни, приготовите фирменные блюда под руководством профессионального повара и попробуете местные закуски. А в завершение сможете насладиться собственным кулинарным шедевром и получите памятный сертификат.
Описание мастер-класса
Музей сычуаньской кухни. Вы познакомитесь с местными специями и приправами, а также увидите старинную улицу на территории комплекса.
Кулинарный мастер-класс. Под руководством повара освоите основные приёмы приготовления сычуаньских блюд. На выбор: курица Гунбао, Мапо тофу или пельмени в форме панды.
Дегустация. Попробуете разнообразные местные закуски, а затем сможете пообедать или поужинать блюдом, которое приготовили своими руками.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в западном пригороде Чэнду, в 1 часе езды от центра города
- В стоимость входят входной билет в музей, ингредиенты, дегустация и сертификат участника.
- Готовые закуски подходят для вегетарианского и детского меню. Если у вас есть аллергия на определённые продукты, пожалуйста, сообщите нам — мы подберём альтернативу
- Дополнительно оплачивается трансфер (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 65 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город. Практиковался в России, Беларуси и Казахстане
Входит в следующие категории Чэнду
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