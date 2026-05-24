Чэнду между рейсами

Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Мы заберём вас из аэропорта Тяньфу и за несколько часов покажем гигантских панд в заповеднике, проведём по старинному буддийскому храму Вэньшу и угостим аутентичными сычуаньскими закусками в кафе со столетней историей. И позаботимся, чтобы вы вовремя вернулись в аэропорт и без спешки успели на следующий рейс.
5 отзывов
Описание экскурсии

Заповедник панд — встреча с национальными любимцами (~1,5–2 ч)

  • Вы понаблюдаете за гигантскими пандами в условиях, приближенных к их естественной среде обитания
  • Выясните, почему они стали символом Китая

Буддийский храм Вэньшу (~30 мин). Вы полюбуетесь старинной архитектурой и узнаете о древних верованиях региона

Дегустация сычуаньских закусок в кафе неподалёку от храма.

Трансфер в аэропорт — вы точно успеете на свой следующий рейс.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автомобиле BYD или подобного класса. В машине для каждого пассажира предусмотрена бутилированная питьевая вода
  • В стоимость входит билет в буддийский храм
  • Программу можно организовать для большего количества участников — подробности уточним в переписке
  • По запросу мы начнём и/или закончим программу в центре Чэнду по вашему адресу
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в заповедник панд: 55 юаней за чел. (~$8)+ 30 юаней за чел. (~$4) на электроавтобус внутри заповедника. Билет для гида оплачивают путешественники
  • Обед (по желанию) — ~80–120 юаней на чел. (~$11,5–17)

Важное дополнение

В случае значительной задержки рейса мы будем вынуждены сократить программу.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 48 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город. Практиковался в России, Беларуси и Казахстане
читать дальшеуменьшить

и точно знаю, как организовать комфортную и интересную программу. Также я занимаюсь организацией и проведением многодневных программ по Китаю. Я отношусь к путешественникам как к дорогим гостям — вы можете быть уверены, что на моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег не будет скрытых доплат и обязательных покупок в туристических магазинах.

Отзывы и рейтинг

А
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта, посадили в автомобиль и мы поехали сразу в питомник панд.
читать дальшеуменьшить

Экскурсию вела очень милая девушка Ника.
Нам немного не повезло с погодой и переодически шел дождь, не смотря на это, экскурсия получилась очень яркой и запоминающейся. Успели съездить и к пандам, и в храм Вэньшу.
Билеты в питомник панд были куплены организатором заранее и мы без проблем прошли. Ника везде нас сопровождала и рассказывала какие-нибудь интересные факты, отвечала на все наши вопросы.
Сами гигантские панды очаровательные, мы были в восторге. Посмотрели на несколько малышей с мамами, пофотографировали и сняли кучу видео. Возможно благодаря дождю большой толпы не было и нам было очень комфортно. В том же питомнике посмотрели красных панд и павлинов, купили сувениры и попробовали мороженое в виде панд.
Поскольку самолет из СПб опоздал на час, у нас было не очень много времени на посещение храма, но мы все равно успели осмотреть его целиком и сделать красивые фотографии.
Обратно в аэропорт нас вернули четко за 2,5 часа до вылета.
После посещения храма нам также дали вкусные пельмешки с собой, которые мы съели уже в аэропорту. Водитель предусмотрительно купил их пока мы гуляли по храму.
Организацией и программой экскурсии мы полностью довольны. Не смотря на нехватку времени мы все успели, за что огромное спасибо организаторам!
Если вы летите с пересадкой в Чэнду и у вас есть свободное время обязательно возьмите данную экскурсию, она того стоит.

Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за тёплые слова, которые дадут нам желание улучшить себя.
Мы постараемся предлагать каждому нашему закачику удовольствие в экскурсии.
Е
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между рейсами посетить очень много - центр разведения панд и город Чэнду, увидеть старинный храм
читать дальшеуменьшить

и маленькие улочки. Все было восхитительно! Наш Гид Бо Лю (русское имя Олег) встретил нас в аэропорту. Шикарная машина, опытный водитель. Всю дорогу 1,5 часа гид рассказывал на хорошем русском языке об истории и достопримечательностях, было очень интересно и комфортно. Центр панд - огромный, внутри сначала на автобусе надо доехать до остановки электрокаров, там очередь, потом еще ехать до самих панд, там нужно знать, где точно есть панды и т. п. До города от него далеко, общественным транспортом мы бы долго добирались. Мы сами бы не успели так много увидеть за 6 часов. Гид все очень хорошо организовал. Он очень доброжелательный, интеллигентный и добрый человек. После экскурсии он подготовил нам очень приятный сюрприз - купил нам в дорогу очень вкусную местную еду в ресторане на вынос. Мы по дороге обратно в аэропорт с наслаждением ее ели, а он рассказывал про эти блюда. Это было просто чудо и очень трогательно. Нам повезло с гидом, вспоминая, мы не устаем восхищаться и благодарить Бо за такое интересное, душевное, теплое и вкусное путешествие. Очень рекомендую поехать в Чэнду, хотя бы между транзитными рейсами, но лучше минимум на 3 дня и воспользоваться услугами нашего гида Бо Лю.

Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такие добрые слова. Было очень приятно познакомится.
Д
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время, мы полностью смогли погрузиться в атмосферу страны! Безусловно рекомендую данного гида с экскурсиями 💪
Ответ организатора:
Спасибо большое, щеще!
Н
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень комфортном автомобиле отправились к пандам. Так как было ранее утро, удалось увидеть большое количество
читать дальшеуменьшить

завтракающих мишек. Потом поехали на экскурсию в старый будистский храм, зашли в кафе - попробовали китайскую кухню, необычно, но вкусно! Накупили сувениров и отправились в аэропорт. Все четко и без опазданий. Спасибо!

Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за выбор. Надеюсь, что будет шанс Вас служить ещё.
Алена
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
Ответ организатора:
Алёна, спасибо Вам. Жалко, что не было шанса показать Вам храм.
от $399 за экскурсию