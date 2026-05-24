Мы заберём вас из аэропорта Тяньфу и за несколько часов покажем гигантских панд в заповеднике, проведём по старинному буддийскому храму Вэньшу и угостим аутентичными сычуаньскими закусками в кафе со столетней историей. И позаботимся, чтобы вы вовремя вернулись в аэропорт и без спешки успели на следующий рейс.
Описание экскурсии
Заповедник панд — встреча с национальными любимцами (~1,5–2 ч)
- Вы понаблюдаете за гигантскими пандами в условиях, приближенных к их естественной среде обитания
- Выясните, почему они стали символом Китая
Буддийский храм Вэньшу (~30 мин). Вы полюбуетесь старинной архитектурой и узнаете о древних верованиях региона
Дегустация сычуаньских закусок в кафе неподалёку от храма.
Трансфер в аэропорт — вы точно успеете на свой следующий рейс.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле BYD или подобного класса. В машине для каждого пассажира предусмотрена бутилированная питьевая вода
- В стоимость входит билет в буддийский храм
- Программу можно организовать для большего количества участников — подробности уточним в переписке
- По запросу мы начнём и/или закончим программу в центре Чэнду по вашему адресу
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в заповедник панд: 55 юаней за чел. (~$8)+ 30 юаней за чел. (~$4) на электроавтобус внутри заповедника. Билет для гида оплачивают путешественники
- Обед (по желанию) — ~80–120 юаней на чел. (~$11,5–17)
Важное дополнение
В случае значительной задержки рейса мы будем вынуждены сократить программу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 48 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город. Практиковался в России, Беларуси и Казахстане
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта, посадили в автомобиль и мы поехали сразу в питомник панд.
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта, посадили в автомобиль и мы поехали сразу в питомник панд.
+1
Лю
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за тёплые слова, которые дадут нам желание улучшить себя.
Мы постараемся предлагать каждому нашему закачику удовольствие в экскурсии.
Мы постараемся предлагать каждому нашему закачику удовольствие в экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между рейсами посетить очень много - центр разведения панд и город Чэнду, увидеть старинный храм
Лю
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такие добрые слова. Было очень приятно познакомится.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время, мы полностью смогли погрузиться в атмосферу страны! Безусловно рекомендую данного гида с экскурсиями 💪
Лю
Ответ организатора:
Спасибо большое, щеще!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень комфортном автомобиле отправились к пандам. Так как было ранее утро, удалось увидеть большое количество
Лю
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за выбор. Надеюсь, что будет шанс Вас служить ещё.
Вам был полезен этот отзыв?
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
Лю
Ответ организатора:
Алёна, спасибо Вам. Жалко, что не было шанса показать Вам храм.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Чэнду
Похожие экскурсии на «Чэнду между рейсами»
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Чэнду: панды, чайные и дух Поднебесной
Успеть познакомиться с городом и его живыми символами, даже если у вас здесь только пересадка
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от $410 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
Начало: У Южных ворот Базы Панд
3 июн в 09:00
8 июн в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$404 за всё до 5 чел.
от $399 за экскурсию