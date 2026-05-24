Экскурсию вела очень милая девушка Ника.

Нам немного не повезло с погодой и переодически шел дождь, не смотря на это, экскурсия получилась очень яркой и запоминающейся. Успели съездить и к пандам, и в храм Вэньшу.

Билеты в питомник панд были куплены организатором заранее и мы без проблем прошли. Ника везде нас сопровождала и рассказывала какие-нибудь интересные факты, отвечала на все наши вопросы.

Сами гигантские панды очаровательные, мы были в восторге. Посмотрели на несколько малышей с мамами, пофотографировали и сняли кучу видео. Возможно благодаря дождю большой толпы не было и нам было очень комфортно. В том же питомнике посмотрели красных панд и павлинов, купили сувениры и попробовали мороженое в виде панд.

Поскольку самолет из СПб опоздал на час, у нас было не очень много времени на посещение храма, но мы все равно успели осмотреть его целиком и сделать красивые фотографии.

Обратно в аэропорт нас вернули четко за 2,5 часа до вылета.

После посещения храма нам также дали вкусные пельмешки с собой, которые мы съели уже в аэропорту. Водитель предусмотрительно купил их пока мы гуляли по храму.

Организацией и программой экскурсии мы полностью довольны. Не смотря на нехватку времени мы все успели, за что огромное спасибо организаторам!

Если вы летите с пересадкой в Чэнду и у вас есть свободное время обязательно возьмите данную экскурсию, она того стоит.