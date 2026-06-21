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Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
Завтра в 13:00
3 авг в 16:00
от $270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $290 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
Увидеть древние и современные символы города
Начало: В вашем отеле в центре города
6 авг в 10:30
7 авг в 10:30
от $676 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень весело провели вечер в компании гида команды Льва. Замечательный парень, называющий себя в честь Льва Толстого и очень искренне
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А
Супер! Гид Костя прекрасно говорит на русском языке. Встретил нас раньше у театра, чтобы мы не заблудились. Внимательный, деликатный, веселый. Очень познавательно и интересно!
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на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
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З
Замечательная экскурсия по популярным местам прекрасного города Чунцин. Наш гид Рамиз, в заботливые руки которого нас направил организатор экскурсии Нихад,
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O
Спасибо Нихаду за отличную экскурсию по самому большому китайскому городу, одним разобраться было бы сложно. Много чего не только посмотрели,
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Все было супер, спасибо!
Обязательно обратимся еще раз.
Обязательно обратимся еще раз.
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Т
прекрасно провели вечер в Чунцине, с погодой повезло, шоу Дронов посмотрели👌, на кораблике покатались, Чунцин с воды особенно хорош👌.
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Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые интересные места и влюбиться в Чунцин! Потрясающий город, прекрасный гид, много интересной информации, отличная организация! Обязательно приедем ещё!
+6
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A
Нихад отличный гид. Много интересной информации. Интересно рассказывает. Локации отличные. За день можно посмотреть основные достопримечательности города. Поможет поторговаться с местными продавцами, если необходимо))
Рекомендую!
Рекомендую!
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D
Все очень понравилось. Нихад очень отзывчивый и старательный молодой человек, учитывал все наши пожелания и много помагал. Очень рекомендую его. Если есть особые пожелания, то лучше его предупредить заранее, чтобы ему было проще спланировать программу, тк город огромен!
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Всего 23 отзыва в Чунцине в категории "Пещера Хунъя"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Пещера Хунъя»
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Сейчас в Чунцине в категории "Пещера Хунъя" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 676. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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