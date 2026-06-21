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Пещера Хунъя – экскурсии в Чунцине

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера Хунъя» в Чунцине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
Завтра в 13:00
3 авг в 16:00
от $270 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $290 за человека
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
Увидеть древние и современные символы города
Начало: В вашем отеле в центре города
6 авг в 10:30
7 авг в 10:30
от $676 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Очень весело провели вечер в компании гида команды Льва. Замечательный парень, называющий себя в честь Льва Толстого и очень искренне
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любящие русскую культуру и русских людей. Он провёл экскурсию заботливо, весело, непринуждённо. Занимал нам лучшие места, сделал лучшие фото. Вот такой Лев Толстой по-китайски

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А
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Супер! Гид Костя прекрасно говорит на русском языке. Встретил нас раньше у театра, чтобы мы не заблудились. Внимательный, деликатный, веселый. Очень познавательно и интересно!
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Ирина
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
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З
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Замечательная экскурсия по популярным местам прекрасного города Чунцин. Наш гид Рамиз, в заботливые руки которого нас направил организатор экскурсии Нихад,
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оказался очень заботливым, приветливым и внимательным к нам человеком. Не оставляя нас ни на минуту, Рамиз сопровождал нас всю экскурсию, попутно рассказывая об истории города, об его особенностях и традициях. Мы побывали на знаменитой площади, находящейся на одном из уровней (город имеет несколько уровней, так как построен на гористой местности), который вроде бы находится на земле, но на самом деле он относительно нижнего уровня находится на высоте 22 этажа. Мы увидели знаменитый проезд поезда метро на монорельсе сквозь здание, побывали на площади около Народного дворца города Чунцин и узнали о его истории, а также прогулялись и сделали интересные покупки в историческом районе Чунцина - Древнем городе Цицикоу. Рекомендую эту экскурсию от организатора Нихада, будет интересно и познавательно!

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O
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Спасибо Нихаду за отличную экскурсию по самому большому китайскому городу, одним разобраться было бы сложно. Много чего не только посмотрели,
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но и попробовали на вкус. Нихад подстроился под наше расписание, забрал нас из отеля. Показал топовые локации и рассказал об особенностях города и его жителей. Рекомендую, все понравилось!

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ama
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Все было супер, спасибо!
Обязательно обратимся еще раз.
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Т
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
прекрасно провели вечер в Чунцине, с погодой повезло, шоу Дронов посмотрели👌, на кораблике покатались, Чунцин с воды особенно хорош👌.
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Регина
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые интересные места и влюбиться в Чунцин! Потрясающий город, прекрасный гид, много интересной информации, отличная организация! Обязательно приедем ещё!
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые+6
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
Спасибо большое Нихаду за отличную экскурсию! У нас был жёсткий тайминг, но мы успели посмотреть самые
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A
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Нихад отличный гид. Много интересной информации. Интересно рассказывает. Локации отличные. За день можно посмотреть основные достопримечательности города. Поможет поторговаться с местными продавцами, если необходимо))
Рекомендую!
Нихад отличный гид. Много интересной информации. Интересно рассказывает. Локации отличные. За день можно посмотреть основные достопримечательности
Нихад отличный гид. Много интересной информации. Интересно рассказывает. Локации отличные. За день можно посмотреть основные достопримечательности
Нихад отличный гид. Много интересной информации. Интересно рассказывает. Локации отличные. За день можно посмотреть основные достопримечательности
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D
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Все очень понравилось. Нихад очень отзывчивый и старательный молодой человек, учитывал все наши пожелания и много помагал. Очень рекомендую его. Если есть особые пожелания, то лучше его предупредить заранее, чтобы ему было проще спланировать программу, тк город огромен!
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Всего 23 отзыва в Чунцине в категории "Пещера Хунъя"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Пещера Хунъя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином;
  2. Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина;
  3. Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Станция Лицзыба;
  2. Башня Куйсин;
  3. Мосты;
  4. Район Цыцикоу;
  5. Пещера Хунъя;
  6. Канатная дорога через реку Янцзы;
  7. Улица Лунмэньхао;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в августе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Пещера Хунъя" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 676. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пещера Хунъя», 23 ⭐ отзыва, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь