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оказался очень заботливым, приветливым и внимательным к нам человеком. Не оставляя нас ни на минуту, Рамиз сопровождал нас всю экскурсию, попутно рассказывая об истории города, об его особенностях и традициях. Мы побывали на знаменитой площади, находящейся на одном из уровней (город имеет несколько уровней, так как построен на гористой местности), который вроде бы находится на земле, но на самом деле он относительно нижнего уровня находится на высоте 22 этажа. Мы увидели знаменитый проезд поезда метро на монорельсе сквозь здание, побывали на площади около Народного дворца города Чунцин и узнали о его истории, а также прогулялись и сделали интересные покупки в историческом районе Чунцина - Древнем городе Цицикоу. Рекомендую эту экскурсию от организатора Нихада, будет интересно и познавательно!