Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
29 янв в 09:00
от $220 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чунцин! Главное за один день
Исследовать город вдоль и поперёк - пешком, на метро и такси
Начало: У монумента освобождения
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
$165 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Станция Лицзыба»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в январе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Станция Лицзыба" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 395. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Станция Лицзыба», 2 ⭐ отзыва, цены от $165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март