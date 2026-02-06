Мои заказы

Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы

Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Чунцин — город, в котором легко потеряться и почти невозможно разобраться без проводника. Навигация здесь часто бессильна, а привычная логика улиц не работает. Эта прогулка — способ увидеть Чунцин таким, каким его знают местные: сложным и многоуровневым. Отправляемся штурмовать лестницы в нетуристических районах и изучать город с непривычного ракурса!
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы

Описание экскурсии

Старейшие городские ворота

Вы узнаете историю Чунцина у Тунъюаньских ворот — некогда границы города, а сегодня точки отсчёта его стремительного роста.

Старые кварталы горного города

Прогулка по районам, связанным воздушными переходами и длинными лестницами. Здесь особенно остро чувствуется рельеф и логика города, выстроенного ярусами.

Чунцинская Аудитория и площадь

Единственное по-настоящему ровное пространство в центре. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью местных: танцами пенсионеров, детскими играми и неспешным городским досугом.

Чжуншань Сылу

Живописная улица, сохранившая атмосферу времён Второй мировой войны. Сегодня это тихая аллея с плотным историческим слоем.

Тропа вдоль обрыва

Прогулка с видами на реку, линии метро и закатный город. Здесь Чунцин раскрывается особенно объёмно и неожиданно.

Район заброшенного вокзала и рынка

Вы увидите Чунцин начала 2000-х в пространстве бывшего вокзала Цайюаньба и оптового рынка, а затем спуститесь к реке — на настоящий «нулевой уровень» города.

Организационные детали

  • Маршрут средней сложности (будем много ходить по лестницам), недоступен для путешественников с инвалидными и детскими колясками
  • Поблизости есть кафе и чайные, где можно утолить жажду или перекусить, но это не включено в стоимость

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Siuzanna
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали 😍часы пролетели как минута,даже девятилетний ребенок не хотел чтобы экскурсия заканчивалась и весь вечер
читать дальшеуменьшить

только и говорил о Софии. всем советую,увидите настоящий Чунцин. экскурсия проходила как пешком,так и на метро и такси,сложностей и усталости не было. Спасибо огромное ещё раз) и русским владеет очень хорошо❤️

София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали+2
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали
София
София
Ответ организатора:
Очень красивые русские парень и девушка! Младший брат такой заботливый, всегда носит сумку за сестрой и платит за всё. Это самый галантный юноша, которого я когда-либо встречала! А сестра очень нежная и интересная личность. Я искренне завидую такой прекрасной семье!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Исторической справки вы не получите. НО получите вайбовую прогулку!
Софи очень неплохо знает русский. Много интересного про страну можно послушать.
Самое главное классные аутентичные фото за фасадом кибер-города, то, как живут обычные люди.
Нам все понравилось, было максимально уютно❤️
София
София
Ответ организатора:
Очень счастлива провести с вами это время! Мне очень понравилось посещать русские рестораны в Чунцине вместе с вами. Ха-ха, в следующий раз, когда приедете в город, я обязательно свожу вас в новые русские рестораны!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё понравилось. Всё как ожидал. Софье спасибо.
София
София
Ответ организатора:
Очень приятно было экскурсировать по Чунцину с вами! Вы очень интересный человек, жду вашего повторного визита в наш город！
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Чунцина

Похожие экскурсии на «Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы»

Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
27 июл в 12:00
29 июл в 15:00
от $270 за всё до 10 чел.
Открывая Чунцин
Пешая
На поезде
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район и горная тропа
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от $230 за человека
Живой Чунцин и его визитные карточки
Пешая
Канатная дорога через реку Янцзы
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
28 июл в 08:30
29 июл в 08:30
$249 за человека
Чунцин без острого перца
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от $275 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чунцине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чунцине
$100 за человека