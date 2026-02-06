Чунцин — город, в котором легко потеряться и почти невозможно разобраться без проводника. Навигация здесь часто бессильна, а привычная логика улиц не работает. Эта прогулка — способ увидеть Чунцин таким, каким его знают местные: сложным и многоуровневым. Отправляемся штурмовать лестницы в нетуристических районах и изучать город с непривычного ракурса!

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Описание экскурсии

Старейшие городские ворота

Вы узнаете историю Чунцина у Тунъюаньских ворот — некогда границы города, а сегодня точки отсчёта его стремительного роста.

Старые кварталы горного города

Прогулка по районам, связанным воздушными переходами и длинными лестницами. Здесь особенно остро чувствуется рельеф и логика города, выстроенного ярусами.

Чунцинская Аудитория и площадь

Единственное по-настоящему ровное пространство в центре. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью местных: танцами пенсионеров, детскими играми и неспешным городским досугом.

Чжуншань Сылу

Живописная улица, сохранившая атмосферу времён Второй мировой войны. Сегодня это тихая аллея с плотным историческим слоем.

Тропа вдоль обрыва

Прогулка с видами на реку, линии метро и закатный город. Здесь Чунцин раскрывается особенно объёмно и неожиданно.

Район заброшенного вокзала и рынка

Вы увидите Чунцин начала 2000-х в пространстве бывшего вокзала Цайюаньба и оптового рынка, а затем спуститесь к реке — на настоящий «нулевой уровень» города.

Организационные детали