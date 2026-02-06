Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Чунцин — город, в котором легко потеряться и почти невозможно разобраться без проводника. Навигация здесь часто бессильна, а привычная логика улиц не работает. Эта прогулка — способ увидеть Чунцин таким, каким его знают местные: сложным и многоуровневым. Отправляемся штурмовать лестницы в нетуристических районах и изучать город с непривычного ракурса!
Вы узнаете историю Чунцина у Тунъюаньских ворот — некогда границы города, а сегодня точки отсчёта его стремительного роста.
Старые кварталы горного города
Прогулка по районам, связанным воздушными переходами и длинными лестницами. Здесь особенно остро чувствуется рельеф и логика города, выстроенного ярусами.
Чунцинская Аудитория и площадь
Единственное по-настоящему ровное пространство в центре. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью местных: танцами пенсионеров, детскими играми и неспешным городским досугом.
Чжуншань Сылу
Живописная улица, сохранившая атмосферу времён Второй мировой войны. Сегодня это тихая аллея с плотным историческим слоем.
Тропа вдоль обрыва
Прогулка с видами на реку, линии метро и закатный город. Здесь Чунцин раскрывается особенно объёмно и неожиданно.
Район заброшенного вокзала и рынка
Вы увидите Чунцин начала 2000-х в пространстве бывшего вокзала Цайюаньба и оптового рынка, а затем спуститесь к реке — на настоящий «нулевой уровень» города.
Организационные детали
Маршрут средней сложности (будем много ходить по лестницам), недоступен для путешественников с инвалидными и детскими колясками
Поблизости есть кафе и чайные, где можно утолить жажду или перекусить, но это не включено в стоимость
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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2
–
1
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Siuzanna
София нас просто потрясла,она такая добрая,веселая,хорошо знает все тайные красивые локации,настолько интересной экскурсии мы не ожидали 😍часы пролетели как минута,даже девятилетний ребенок не хотел чтобы экскурсия заканчивалась и весь вечер читать дальшеуменьшить
только и говорил о Софии. всем советую,увидите настоящий Чунцин. экскурсия проходила как пешком,так и на метро и такси,сложностей и усталости не было. Спасибо огромное ещё раз) и русским владеет очень хорошо❤️
+2
София
Ответ организатора:
Очень красивые русские парень и девушка! Младший брат такой заботливый, всегда носит сумку за сестрой и платит за всё. Это самый галантный юноша, которого я когда-либо встречала! А сестра очень нежная и интересная личность. Я искренне завидую такой прекрасной семье!
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А
Анастасия
Исторической справки вы не получите. НО получите вайбовую прогулку! Софи очень неплохо знает русский. Много интересного про страну можно послушать. Самое главное классные аутентичные фото за фасадом кибер-города, то, как живут обычные люди. Нам все понравилось, было максимально уютно❤️
София
Ответ организатора:
Очень счастлива провести с вами это время! Мне очень понравилось посещать русские рестораны в Чунцине вместе с вами. Ха-ха, в следующий раз, когда приедете в город, я обязательно свожу вас в новые русские рестораны!
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С
Сергей
Всё понравилось. Всё как ожидал. Софье спасибо.
София
Ответ организатора:
Очень приятно было экскурсировать по Чунцину с вами! Вы очень интересный человек, жду вашего повторного визита в наш город！
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