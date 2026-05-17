Давайте за один день посетим все значимые места города! Старинные пагоды, которые затерялись между небоскрёбам, знаменитую станцию метро в жилом доме, через который каждые пару минут проходит поезд, современные кварталы и аутентичные торговые улочки. Всё это Чунцин!
Описание экскурсии
- 10:00 — начало маршрута на площади Освобождения
- Прогулка к храму (30 мин)
- Храм Архат — 1000-летнее святилище, стиснутый небоскрёбами нового Чунцина. (40 мин)
- Прогулка по центру с остановкой у оперного театра (30 мин)
- Площадь Куйсян — место, где вы находитесь на 1 и на 26 этаже одновременно (20 мин)
- Станция метро Лидзиба — единственная станция в мире, где поезд проходит через жилой дом (40 мин)
- Обед: традиционная лапша с говядиной (40 мин)
- Центральная площадь народов у главного правительственного здания Чунцина (40 мин)
- Храм Хонг-енг на горе, до которого мы поедем на такси. Древний деревянный храм стоит посреди крупнейшего парка в городе (50 мин)
- Трансфер к месту начала (25 мин)
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Я расскажу вам историю удивительного Чунциня и познакомлю с настоящим нетуристическим Китаем.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на такси и метро, все входные билеты, обед
- Можно с детьми от 8 лет
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента освобождения
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!
