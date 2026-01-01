Найдено 3 экскурсии в категории « Башня Куйсин » в Чунцине на русском языке, цены от $165. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На поезде 3 часа 2 отзыва Индивидуальная Открывая Чунцин Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати Начало: У станции метро «Цзяочанкоу» от $220 за человека На машине На микроавтобусе 10 часов Индивидуальная до 12 чел. Большая обзорная экскурсия по Чунцину Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес от $395 за всё до 12 чел. Пешая Метро 6 часов Мини-группа до 6 чел. Чунцин! Главное за один день Исследовать город вдоль и поперёк - пешком, на метро и такси Начало: У монумента освобождения Расписание: ежедневно в 10:00 $165 за человека Другие экскурсии Чунцина

