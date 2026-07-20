Как создавались наскальные рельефы Дацзу? Почему они считаются одним из величайших памятников буддийского искусства Китая? Как высеченные скульптуры сохранились до наших дней? Ответы вы найдёте на этой экскурсии.
А ещё узнаете о буддизме, даосизме и конфуцианстве, символике древних изображений, особенностях китайской каменной резьбы и истории создания комплекса.
А ещё узнаете о буддизме, даосизме и конфуцианстве, символике древних изображений, особенностях китайской каменной резьбы и истории создания комплекса.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — выезд из Чунцина. Мы расскажем о прошлом региона, буддизме и самом комплексе
10:00–14:30 — наскальные рельефы Дацзу
- Вы посетите самый известный комплекс рельефов, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Увидите сотни искусно высеченных скульптур, познакомитесь с буддийскими, даосскими и конфуцианскими сюжетами
- Узнаете, как мастерам удалось превратить обычные скалы в настоящий памятник духовной культуры
- Уделите внимание знаменитой лежащей статуе Будды, сценам из повседневной жизни и композициям, которые сохранились практически без изменений
14:30–16:30 — возвращение в Чунцин
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Чунцина и обратно, билеты в Дацзу, бутилированная вода
- Дополнительно оплачивается обед — 50–150 юаней (~$8–22) за чел.
- Едем на Toyota Hiace или аналогичном микроавтобусе, детских кресел нет
- Особой физической подготовки не требуется, но учтите, что во время прогулки мы ходим пешком по территории комплекса и лестницам
- С вами будет англоязычный гид из нашей команды. Русскоязычный гид будет сопровождать только при наборе русскоязычной группы
ежедневно в 08:30 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$250
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части Чунцина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Забудьте о шаблонных маршрутах — мы показываем страны так, как их знают только жители. Мы глубоко уважаем культуру и традиции каждого региона, а желание показать мир именно через взгляд местных
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