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Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая

Познакомиться с буддийскими, даосскими и конфуцианскими сюжетами наскальных рельефов
Как создавались наскальные рельефы Дацзу? Почему они считаются одним из величайших памятников буддийского искусства Китая? Как высеченные скульптуры сохранились до наших дней? Ответы вы найдёте на этой экскурсии.

А ещё узнаете о буддизме, даосизме и конфуцианстве, символике древних изображений, особенностях китайской каменной резьбы и истории создания комплекса.
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая

Описание экскурсии

8:00–10:00 — выезд из Чунцина. Мы расскажем о прошлом региона, буддизме и самом комплексе

10:00–14:30 — наскальные рельефы Дацзу

  • Вы посетите самый известный комплекс рельефов, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Увидите сотни искусно высеченных скульптур, познакомитесь с буддийскими, даосскими и конфуцианскими сюжетами
  • Узнаете, как мастерам удалось превратить обычные скалы в настоящий памятник духовной культуры
  • Уделите внимание знаменитой лежащей статуе Будды, сценам из повседневной жизни и композициям, которые сохранились практически без изменений

14:30–16:30 — возвращение в Чунцин

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из Чунцина и обратно, билеты в Дацзу, бутилированная вода
  • Дополнительно оплачивается обед — 50–150 юаней (~$8–22) за чел.
  • Едем на Toyota Hiace или аналогичном микроавтобусе, детских кресел нет
  • Особой физической подготовки не требуется, но учтите, что во время прогулки мы ходим пешком по территории комплекса и лестницам
  • С вами будет англоязычный гид из нашей команды. Русскоязычный гид будет сопровождать только при наборе русскоязычной группы

ежедневно в 08:30 и 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$250
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной части Чунцина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Забудьте о шаблонных маршрутах — мы показываем страны так, как их знают только жители. Мы глубоко уважаем культуру и традиции каждого региона, а желание показать мир именно через взгляд местных
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привело нас к организации экскурсий. Для нас важно, чтобы каждая программа была комфортной, познавательной и наполненной впечатлениями. Мы тщательно подбираем маршруты и сотрудничаем только с проверенными гидами, чтобы вы могли узнать место глубже, чем при самостоятельном посещении. Наш подход отличается сочетанием продуманной логистики, индивидуального сопровождения и внимания к деталям. Мы создаём атмосферу уважения и открытости, где вы можете задавать вопросы и менять темп. С нами экскурсия становится не просто прогулкой, а живым диалогом, который вдохновляет путешествовать дальше.

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