Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
6 дек в 18:00
7 дек в 18:00
от $310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 09:30
6 дек в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:30
6 дек в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 07:00 и 17:00
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
$199 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в декабре 2025
Сейчас в Чунцине в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 199 до 310.
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Летние», цены от $199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль