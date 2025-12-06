Найдено 4 экскурсии в категории « Летние » в Чунцине на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Водная прогулка Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei от $310 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Чунцин без острого перца Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы Начало: На площади Цзефанбэй от $300 за всё до 10 чел. Пешая На поезде 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Открывая Чунцин Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати Начало: У станции метро «Цзяочанкоу» от $300 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов Групповая до 15 чел. Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина Путешествие в мир, где природа творит чудеса Начало: У памятника Цзефанбэй Расписание: ежедневно в 07:00 и 17:00 $199 за человека Другие экскурсии Чунцина

