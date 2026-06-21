Показать всё
Сейчас актуально
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
20 июл в 18:00
от $290 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Начало: Чунцин
«После — неспешная прогулка по набережной Наньбиньлу: панорамные виды на вечерний полуостров Юйчжун, уличные музыканты, аромат уличной еды, и, если повезёт, — зрелищное дрон-шоу над рекой»
Завтра в 18:00
20 июл в 18:00
$240 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Кибергород Чунцин за один день
Пройти по улицам города, похожего на мир будущего
Начало: На станции метро «Линьцзянмэн»
«площадку для ночной съёмки с дроном»
Сегодня в 14:00
20 июл в 11:30
от $200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень весело провели вечер в компании гида команды Льва. Замечательный парень, называющий себя в честь Льва Толстого и очень искренне
Вам был полезен этот отзыв?
А
Супер! Гид Костя прекрасно говорит на русском языке. Встретил нас раньше у театра, чтобы мы не заблудились. Внимательный, деликатный, веселый. Очень познавательно и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Т
прекрасно провели вечер в Чунцине, с погодой повезло, шоу Дронов посмотрели👌, на кораблике покатались, Чунцин с воды особенно хорош👌.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Огромное спасибо гиду Пети за вечер. Выбрал идеальное место для шоу дронов- зрелище невероятное. А ужин на корабле с видом на подсвеченный Чунцин стал крутым финалом. Всё организовано душевно, без спешки и суеты. Сказка, а не экскурсия. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:) И с гидом отлично пообщались — у нас был китаец Петя, было очень интересно его поспрашивать про жизнь в Китае и культуру.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 7 отзывов в Чунцине в категории "Вечерние"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в июле 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 290. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Вечерние», 7 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь