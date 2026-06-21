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Вечерние экскурсии Чунцина

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Чунцине на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
20 июл в 18:00
от $290 за человека
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Начало: Чунцин
«После — неспешная прогулка по набережной Наньбиньлу: панорамные виды на вечерний полуостров Юйчжун, уличные музыканты, аромат уличной еды, и, если повезёт, — зрелищное дрон-шоу над рекой»
Завтра в 18:00
20 июл в 18:00
$240 за всё до 12 чел.
Кибергород Чунцин за один день
Пешая
8 часов
Индивидуальная
Кибергород Чунцин за один день
Пройти по улицам города, похожего на мир будущего
Начало: На станции метро «Линьцзянмэн»
«площадку для ночной съёмки с дроном»
Сегодня в 14:00
20 июл в 11:30
от $200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Очень весело провели вечер в компании гида команды Льва. Замечательный парень, называющий себя в честь Льва Толстого и очень искренне
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любящие русскую культуру и русских людей. Он провёл экскурсию заботливо, весело, непринуждённо. Занимал нам лучшие места, сделал лучшие фото. Вот такой Лев Толстой по-китайски

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А
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Супер! Гид Костя прекрасно говорит на русском языке. Встретил нас раньше у театра, чтобы мы не заблудились. Внимательный, деликатный, веселый. Очень познавательно и интересно!
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Ирина
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
на водную прогулку нужно обязательно попасть в Чунцине. Просто невероятная красота! Лев сделал нам шикарные фотографии. отлично провели вечер❤️
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Т
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
прекрасно провели вечер в Чунцине, с погодой повезло, шоу Дронов посмотрели👌, на кораблике покатались, Чунцин с воды особенно хорош👌.
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В
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Огромное спасибо гиду Пети за вечер. Выбрал идеальное место для шоу дронов- зрелище невероятное. А ужин на корабле с видом на подсвеченный Чунцин стал крутым финалом. Всё организовано душевно, без спешки и суеты. Сказка, а не экскурсия. Рекомендую.
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Анна
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:) И с гидом отлично пообщались — у нас был китаец Петя, было очень интересно его поспрашивать про жизнь в Китае и культуру.
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)+2
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)
Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:)
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Екатерина
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!+2
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
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Всего 7 отзывов в Чунцине в категории "Вечерние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина;
  2. Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки;
  3. Кибергород Чунцин за один день.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Башня Куйсин;
  2. Станция Лицзыба;
  3. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в июле 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 290. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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