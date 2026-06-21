Анна

Экскурсия супер! Очень красивые виды на город с воды, полный восторг. Пещера Хунья классная, атмосферное место:) И с гидом отлично пообщались — у нас был китаец Петя, было очень интересно его поспрашивать про жизнь в Китае и культуру.

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