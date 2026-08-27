Чунцин — словно архитектурный тетрис. На прогулке мы посмотрим, как старые индустриальные зоны перерождаются в футуристические хабы. Разберём город как гигантский безостановочный экономический механизм. Вы поймёте, каким образом работают сумасшедшие многоуровневые развязки, почему навигаторы здесь бесполезны и каково это — пить чай в квартире, пока сквозь твой дом пролетает монорельс.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-30 человек, стоимость зависит от количества людей

от $250 за экскурсию

Ваш гид в Чунцине

Описание экскурсии

Станция Лицзыба. Начнём с одного из самых узнаваемых символов Чунцина — монорельса, который проходит прямо сквозь жилой дом.

Площадь Куйсинлоу. Здесь особенно хорошо чувствуется многоуровневость Чунцина. Вы стоите на обычной городской площади, а сделав несколько шагов, обнаруживаете себя на высоте примерно 22 этажей.

Древний город Цыцикоу. Это старинный квартал с традиционной архитектурой, уличной едой, чайными и сувенирными лавками.

Район Цзефанбэй. Современный центр города с небоскрёбами, торговыми улицами и ресторанами.

Центр искусств Гуотай. Здание-мегапроект необычной формы.

Народная аудитория. Одно из самых красивых зданий Китая построено в стиле традиционной китайской архитектуры.

Храм Лохань. Старый буддийский храм известен сотнями статуй архатов и спокойной атмосферой.

Помимо масштабных реноваций, на прогулке обсудим быт и культуру местных. Я расскажу, как они живут и принимают гостей.

Организационные детали

Часть маршрута пройдёт на монорельсе и такси. Такси оплачивается дополнительно — 200–300 юаней (≈ $28–42) за машину до 3 чел. Возможна аренда минивэна для компании от 4 чел. — ≈ 800 юаней (≈ $112).