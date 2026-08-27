Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка

Разгадать головоломку гигантского города, где сходят с ума навигаторы
Чунцин — словно архитектурный тетрис. На прогулке мы посмотрим, как старые индустриальные зоны перерождаются в футуристические хабы. Разберём город как гигантский безостановочный экономический механизм.

Вы поймёте, каким образом работают сумасшедшие многоуровневые развязки, почему навигаторы здесь бесполезны и каково это — пить чай в квартире, пока сквозь твой дом пролетает монорельс.
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка

Описание экскурсии

Станция Лицзыба. Начнём с одного из самых узнаваемых символов Чунцина — монорельса, который проходит прямо сквозь жилой дом.

Площадь Куйсинлоу. Здесь особенно хорошо чувствуется многоуровневость Чунцина. Вы стоите на обычной городской площади, а сделав несколько шагов, обнаруживаете себя на высоте примерно 22 этажей.

Древний город Цыцикоу. Это старинный квартал с традиционной архитектурой, уличной едой, чайными и сувенирными лавками.

Район Цзефанбэй. Современный центр города с небоскрёбами, торговыми улицами и ресторанами.

Центр искусств Гуотай. Здание-мегапроект необычной формы.

Народная аудитория. Одно из самых красивых зданий Китая построено в стиле традиционной китайской архитектуры.

Храм Лохань. Старый буддийский храм известен сотнями статуй архатов и спокойной атмосферой.

Помимо масштабных реноваций, на прогулке обсудим быт и культуру местных. Я расскажу, как они живут и принимают гостей.

Организационные детали

Часть маршрута пройдёт на монорельсе и такси. Такси оплачивается дополнительно — 200–300 юаней (≈ $28–42) за машину до 3 чел. Возможна аренда минивэна для компании от 4 чел. — ≈ 800 юаней (≈ $112).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиз
Рамиз — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Чунцин — столицу киберпанка, парящих монорельсов и бесконечных уровней! За 7 лет жизни в Чунцине я прошёл путь от удивляющегося иностранца до человека, который чувствует ритм этого города. Я покажу вам самые интересные места, расскажу легенды и истории этого города. Обещаю комфортный темп и море впечатлений!

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