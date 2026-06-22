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Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
3 авг в 08:30
4 авг в 08:30
$249 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
Увидеть древние и современные символы города
Начало: В вашем отеле в центре города
6 авг в 10:30
7 авг в 10:30
от $676 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
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Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
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Г
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
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Д
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
Всем рекомендую 👍 👍👍
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Путешествие по Чунцину оставило максимально позитивные впечатления и эмоции: этот удивительный город не только показал нам дух современности, но и многовековую природу, обрамляющую этот мегаполис.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
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Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
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М
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
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Е
Мы побывали на экскурсии в городе Чунцин. утром из отеля нас забирал гид Лев. Он заранее написал мне и мы
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Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много впечатлений и, самое главное, желание приехать вновь😁
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Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо доброжелательной и общительной Алие, которая была у нас гидом. Хорошо говорит по-русски, рассказала много интересной информации. Провела с нами весь день, даже задержалась немного дольше положенного. Большое спасибо!
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Всего 24 отзыва в Чунцине в категории "Район Цыцикоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Район Цыцикоу»
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Сейчас в Чунцине в категории "Район Цыцикоу" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 676. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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