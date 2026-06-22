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Район Цыцикоу – экскурсии в Чунцине

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Цыцикоу» в Чунцине на русском языке, цены от $249. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Пешая
Канатная дорога через реку Янцзы
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
3 авг в 08:30
4 авг в 08:30
$249 за человека
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом
Увидеть древние и современные символы города
Начало: В вашем отеле в центре города
6 авг в 10:30
7 авг в 10:30
от $676 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Karina
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
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этом городе. Вы увидите абсолютно все места, вам покажут самые известные локации, популярные фото точки. У меня нет слов. Просто супер день! Море впечатлений и воспоминаний на всю жизнь.
П. С. Просите, чтобы гидом был Лев. Какой же он классный!!!!! 😊

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Ирина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
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познакомились с городом. он показал нам самые красивые уголки города. с ним мы влюбились в Чунцин❤️ и еще Лев делает красивые фото!)

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Г
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
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Д
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
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Константин
Живой Чунцин и его визитные карточки
Путешествие по Чунцину оставило максимально позитивные впечатления и эмоции: этот удивительный город не только показал нам дух современности, но и многовековую природу, обрамляющую этот мегаполис.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
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Марина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
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М
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
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Е
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Мы побывали на экскурсии в городе Чунцин. утром из отеля нас забирал гид Лев. Он заранее написал мне и мы
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составили программу на день чтобы максимально погрузиться в историю и культуру города. Лев отлично спланировал поездку, окружил нас вниманием и заботой, подарил сувениры, подсказал где отведать местной кухни с учетом наших потребностей. Он спрашивпл все ли нравится - нам он очень понравился, душевный парень. Экскурсия удалась - нам повезло и с гидом, и с погодой)) спасибо Льву за прекрасный день в Чунцине.

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Василий
Живой Чунцин и его визитные карточки
Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много впечатлений и, самое главное, желание приехать вновь😁
Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много
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Дарья
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо доброжелательной и общительной Алие, которая была у нас гидом. Хорошо говорит по-русски, рассказала много интересной информации. Провела с нами весь день, даже задержалась немного дольше положенного. Большое спасибо!
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Всего 24 отзыва в Чунцине в категории "Район Цыцикоу"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Район Цыцикоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большая обзорная экскурсия по Чунцину;
  2. Живой Чунцин и его визитные карточки;
  3. Знакомство с Чунцином - 8D-мегаполисом.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Станция Лицзыба;
  2. Башня Куйсин;
  3. Мосты;
  4. Район Цыцикоу;
  5. Пещера Хунъя;
  6. Канатная дорога через реку Янцзы;
  7. Улица Лунмэньхао;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в августе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Район Цыцикоу" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 676. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Район Цыцикоу», 24 ⭐ отзыва, цены от $249. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь