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составили программу на день чтобы максимально погрузиться в историю и культуру города. Лев отлично спланировал поездку, окружил нас вниманием и заботой, подарил сувениры, подсказал где отведать местной кухни с учетом наших потребностей. Он спрашивпл все ли нравится - нам он очень понравился, душевный парень. Экскурсия удалась - нам повезло и с гидом, и с погодой)) спасибо Льву за прекрасный день в Чунцине.