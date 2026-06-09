Острый соус, горячая лапша, мягкий тофу, хрустящая свинина и холодные моти в сладком рисовом вине — на этой прогулке Чунцин раскрывается через вкус и текстуры. Гид проведёт вас по местам, которые редко попадают на английские карты: от мокрого рынка до семейных закусочных, где представлено множество традиционных блюд.

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Описание экскурсии

Район Юйчжун и Мокрый рынок

Вы пройдёте по центральному району Чунцина, свернёте с оживлённых улиц в переулки, где работают небольшие семейные закусочные, скрытые от толп путешественников. Именно здесь можно познакомиться с аутентичной кухней. Далее посетите Мокрый рынок. Тут жители закупаются продуктами на каждый день. Гид расскажет, из чего складывается вкус блюд и почему острота — не единственная важная деталь.

В основную программу входят 8 видов закусок:

баранина на пару в рисовой корочке

острый суп с рисовой лапшой и бараниной

солёная рисовая каша с хрустящими топпингами

шелковистый тофу в остром соусе

традиционный чайный набор с закусками

ледяные моти в сладком рисовом вине

хрустящая свинина с сычуаньским перцем

сычуаньский хого на шпажках

Торговый центр «Шидай Тяньцзе» (по желанию)

Ещё одно популярное место среди горожан. Вы сможете за доплату попробовать современные закуски:

чунцинские жареные шпажки

малатанг

жареный тофу или листы сладкого картофеля на гриле

чунцинскую острую курицу «Попкорн»

йогурт из фиолетового риса с фруктами

Организационные детали