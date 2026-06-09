Острый соус, горячая лапша, мягкий тофу, хрустящая свинина и холодные моти в сладком рисовом вине — на этой прогулке Чунцин раскрывается через вкус и текстуры.
Гид проведёт вас по местам, которые редко попадают на английские карты: от мокрого рынка до семейных закусочных, где представлено множество традиционных блюд.
Гид проведёт вас по местам, которые редко попадают на английские карты: от мокрого рынка до семейных закусочных, где представлено множество традиционных блюд.
Описание экскурсии
Район Юйчжун и Мокрый рынок
Вы пройдёте по центральному району Чунцина, свернёте с оживлённых улиц в переулки, где работают небольшие семейные закусочные, скрытые от толп путешественников. Именно здесь можно познакомиться с аутентичной кухней. Далее посетите Мокрый рынок. Тут жители закупаются продуктами на каждый день. Гид расскажет, из чего складывается вкус блюд и почему острота — не единственная важная деталь.
В основную программу входят 8 видов закусок:
- баранина на пару в рисовой корочке
- острый суп с рисовой лапшой и бараниной
- солёная рисовая каша с хрустящими топпингами
- шелковистый тофу в остром соусе
- традиционный чайный набор с закусками
- ледяные моти в сладком рисовом вине
- хрустящая свинина с сычуаньским перцем
- сычуаньский хого на шпажках
Торговый центр «Шидай Тяньцзе» (по желанию)
Ещё одно популярное место среди горожан. Вы сможете за доплату попробовать современные закуски:
- чунцинские жареные шпажки
- малатанг
- жареный тофу или листы сладкого картофеля на гриле
- чунцинскую острую курицу «Попкорн»
- йогурт из фиолетового риса с фруктами
Организационные детали
- В стоимость входят 8 видов уличных закусок из основного дегустационного меню. Дополнительные блюда и напитки оплачиваются отдельно
- Перед экскурсией сообщите, пожалуйста, о пищевой аллергии, диетических ограничениях и желаемом уровне остроты: слабом, среднем или высоком. Если какое-то блюдо вам не подходит, гид постарается подобрать замену той же стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|За человека (в группе из 3 участников)
|$90
|За человека (в группе из 2 участников)
|$100
|За человека (в группе из 4 участников)
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У 1-го выхода станции метро «Линьцзянмэнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!
Входит в следующие категории Чунцина
Похожие экскурсии на «Гастропрогулка по Чунцину»
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
Завтра в 12:00
10 июн в 11:00
$270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район и горная тропа
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
от $230 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Начало: Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июн в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
10 июн в 18:00
от $290 за человека
от $130 за человека