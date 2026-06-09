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Гастропрогулка по Чунцину

Попробовать главные закуски города и заглянуть туда, где едят местные
Острый соус, горячая лапша, мягкий тофу, хрустящая свинина и холодные моти в сладком рисовом вине — на этой прогулке Чунцин раскрывается через вкус и текстуры.

Гид проведёт вас по местам, которые редко попадают на английские карты: от мокрого рынка до семейных закусочных, где представлено множество традиционных блюд.
Гастропрогулка по Чунцину
Гастропрогулка по Чунцину
Гастропрогулка по Чунцину

Описание экскурсии

Район Юйчжун и Мокрый рынок

Вы пройдёте по центральному району Чунцина, свернёте с оживлённых улиц в переулки, где работают небольшие семейные закусочные, скрытые от толп путешественников. Именно здесь можно познакомиться с аутентичной кухней. Далее посетите Мокрый рынок. Тут жители закупаются продуктами на каждый день. Гид расскажет, из чего складывается вкус блюд и почему острота — не единственная важная деталь.

В основную программу входят 8 видов закусок:

  • баранина на пару в рисовой корочке
  • острый суп с рисовой лапшой и бараниной
  • солёная рисовая каша с хрустящими топпингами
  • шелковистый тофу в остром соусе
  • традиционный чайный набор с закусками
  • ледяные моти в сладком рисовом вине
  • хрустящая свинина с сычуаньским перцем
  • сычуаньский хого на шпажках

Торговый центр «Шидай Тяньцзе» (по желанию)

Ещё одно популярное место среди горожан. Вы сможете за доплату попробовать современные закуски:

  • чунцинские жареные шпажки
  • малатанг
  • жареный тофу или листы сладкого картофеля на гриле
  • чунцинскую острую курицу «Попкорн»
  • йогурт из фиолетового риса с фруктами

Организационные детали

  • В стоимость входят 8 видов уличных закусок из основного дегустационного меню. Дополнительные блюда и напитки оплачиваются отдельно
  • Перед экскурсией сообщите, пожалуйста, о пищевой аллергии, диетических ограничениях и желаемом уровне остроты: слабом, среднем или высоком. Если какое-то блюдо вам не подходит, гид постарается подобрать замену той же стоимости

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
За человека (в группе из 3 участников)$90
За человека (в группе из 2 участников)$100
За человека (в группе из 4 участников)$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У 1-го выхода станции метро «Линьцзянмэнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!

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