Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
14 дек в 18:00
от $270 за человека
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от $220 за человека
Групповая
до 15 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 07:00 и 17:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$199 за человека
