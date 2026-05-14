Мини-группа
до 7 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
25 июн в 08:30
26 июн в 08:30
$299 за человека
Индивидуальная
Из Чунцина - по местам киносъёмок в Улуне
Увидеть заповедные пейзажи и проследить их связь с мифами, реальными событиями и современным кино
Начало: В центральной части города
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
от $560 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Чунцине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
25 июн в 00:00
$49 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия потрясающая, персонал состоит из настоящих профессионалов, атмосфера была дружелюбной, что ещё больше располагало к доверию.
То, что мы посетили - это сказка наяву: все выглядит загадочно, массивно и впечатляюще.
То, что мы посетили - это сказка наяву: все выглядит загадочно, массивно и впечатляюще.
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Это очень интересное столкновение миров "китайского рыцарства" и автоботов. Местный рельеф невероятно своеобразен и разнообразен. Если купить билет заранее, то
+4
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М
У нас было потрясающее путешествие в Улуне. Пейзажи здесь просто впечатляющие и совсем не похожи ни на что из того,
+1
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Всего 3 отзыва в Чунцине в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Чунцину в июне 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 560. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Чунцина и местам Китая в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая