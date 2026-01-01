Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Из Чунцина - по местам киносъёмок в Улуне
Увидеть заповедные пейзажи и проследить их связь с мифами, реальными событиями и современным кино
Начало: В центральной части города
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $560 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
