Экскурсии по Чунцину на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Чунцине на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Впечатляющий Чунцин
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Из Чунцина - по местам киносъёмок в Улуне
На машине
11 часов
Индивидуальная
Из Чунцина - по местам киносъёмок в Улуне
Увидеть заповедные пейзажи и проследить их связь с мифами, реальными событиями и современным кино
Начало: В центральной части города
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $560 за человека
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
Канатная дорога через реку Янцзы
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.

Сколько стоит экскурсия по Чунцину в январе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 395 до 560.
