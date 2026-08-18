Старый Чунцин: прогулка по древнему фарфоровому городу Цыцикоу
Увидеть мегаполис без небоскрёбов - среди чайных домов и ремесленных лавок
В Цыцикоу мы перенесёмся в его торговое прошлое: заглянем на старинные улицы, поговорим о древней торговле, разберёмся в чайных традициях и выйдем к реке. А заодно увидим, как кусочек старого Китая живёт внутри огромного города.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в отеле и трансфер в Цыцикоу. По дороге познакомимся с историей Чунцина и древнего района
10:30 — прогулка по старинным улицам. Вы осмотрите традиционные дома, небольшие площади и колоритные переулки. Мы расскажем, как появился Цыцикоу и почему его называют фарфоровым
10:50 — торговые улицы и ремесленные лавки. Поговорим о временах, когда Цыцикоу был важным торговым портом: о местных купцах, ремесленниках и их товарах
11:20 — чайные дома и традиционные ремёсла. Познакомимся с китайской чайной культурой. При желании заглянем в лавки и мастерские
11:45 — исторические кварталы. Вы увидите, как жили обычные горожане. Обратим внимание на дворы и деревянные конструкции
12:10 — прогулка вдоль реки. Поговорим о речной торговле и о том, как исторический район сохранился внутри стремительно меняющегося Чунцина
12:30 — свободное время. Вы сможете прогуляться, купить сувениры или попробовать местные сладости
13:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость тарифа «Стандарт» входит трансфер на автомобиле из отеля
В стоимость тарифа «Премиум» входит приоритетное обслуживание и более гибкий график
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандарт (1–4 чел)
$330
Премиум (1–4 чел)
$380
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Входит в следующие категории Чунцина
Похожие экскурсии на «Старый Чунцин: прогулка по древнему фарфоровому городу Цыцикоу»