В Цыцикоу мы перенесёмся в его торговое прошлое: заглянем на старинные улицы, поговорим о древней торговле, разберёмся в чайных традициях и выйдем к реке. А заодно увидим, как кусочек старого Китая живёт внутри огромного города.

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Можно с детьми

от $330 за человека

Описание экскурсии

10:00 — встреча в отеле и трансфер в Цыцикоу. По дороге познакомимся с историей Чунцина и древнего района

10:30 — прогулка по старинным улицам. Вы осмотрите традиционные дома, небольшие площади и колоритные переулки. Мы расскажем, как появился Цыцикоу и почему его называют фарфоровым

10:50 — торговые улицы и ремесленные лавки. Поговорим о временах, когда Цыцикоу был важным торговым портом: о местных купцах, ремесленниках и их товарах

11:20 — чайные дома и традиционные ремёсла. Познакомимся с китайской чайной культурой. При желании заглянем в лавки и мастерские

11:45 — исторические кварталы. Вы увидите, как жили обычные горожане. Обратим внимание на дворы и деревянные конструкции

12:10 — прогулка вдоль реки. Поговорим о речной торговле и о том, как исторический район сохранился внутри стремительно меняющегося Чунцина

12:30 — свободное время. Вы сможете прогуляться, купить сувениры или попробовать местные сладости

13:00 — возвращение в отель

Организационные детали