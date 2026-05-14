Здесь улицы бросают вызов логике, поезда ходят сквозь дом, можно стоять одновременно на 1 и 22 этажах.
Как это? Расскажем и покажем! Вы узнаете, как старые кварталы и блестящие небоскрёбы, героическое прошлое и динамичное настоящее сочетаются в многоуровневом мегаполисе на горах и реках. А также увидите все знаковые места — от колоритного Цыцикоу до завораживающего Хунъядуна.
Как это? Расскажем и покажем! Вы узнаете, как старые кварталы и блестящие небоскрёбы, героическое прошлое и динамичное настоящее сочетаются в многоуровневом мегаполисе на горах и реках. А также увидите все знаковые места — от колоритного Цыцикоу до завораживающего Хунъядуна.
Описание экскурсии
Старый город Цыцикоу (1,5 часа)
Из центра поедем по канатной дороге. Сначала из кабинки, а затем с горы Наньшань полюбуемся рекой Янцзы, небоскрёбами, горами. Затем в атмосфере старого Китая познакомимся с аутентичными традициями и товарами.
Станция «Лицзыба» (30 минут)
Понаблюдаем за поездом, следующим сквозь высотный дом. И конечно, прокатимся на уникальном монорельсе.
Большой народный зал (30 минут)
Снаружи осмотрим строение, которое из-за огромного купола и симметричного дизайна называют чунцинским храмом Неба.
Площадь Цзефанбэй и башня Куйсинлоу (1 час)
Увидим монумент в честь победы Китая в конфликте с Японией. А также прикоснёмся к магии 8D-архитектуры: побываем в здании, где из-за оптической иллюзии кажется, что стоишь одновременно на 1 и 22 этажах.
Комплекс «Хунъядун» (1 час)
Напоследок — торговый центр на деревянных сваях, который называют одним из самых ярких символов Чунцина.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: вход в Цыцикоу и на смотровую Наньшань ($5 каждый), билет на канатную дорогу ($4), проезд на общественном транспорте (до $16)
- По желанию: питание, страховка, трансфер на микроавтобусе/автобусе
- В городе сложный рельеф: будьте готовы к подъёмам, спускам, лестницам
- Программа гибкая: скорректируем порядок и время посещения объектов в зависимости от скорости и выносливости участников, дорожного траффика. В разумных пределах подстроим маршрут под ваши интересы
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$237
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Чунцине
Провели экскурсии для 18 туристов
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Путешествие по Чунцину оставило максимально позитивные впечатления и эмоции: этот удивительный город не только показал нам дух современности, но и многовековую природу, обрамляющую этот мегаполис.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много впечатлений и, самое главное, желание приехать вновь😁
Входит в следующие категории Чунцина
Похожие экскурсии на «Живой Чунцин и его визитные карточки»
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Начало: Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
16 мая в 14:00
$100 за человека
-
5%
Индивидуальная
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
16 мая в 08:00
17 мая в 08:00
от $427
$449 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
Завтра в 12:00
16 мая в 12:00
$270 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район и горная тропа
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
от $219
$230 за человека
-5%
до 10 июня
$237 за человека