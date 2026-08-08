Чунцин невозможно понять по фотографиям.
Во время прогулки вы увидите город, построенный на крутых склонах, полюбуетесь панорамами, заглянете в знаменитый Хунъядун, а затем выберете один из двух маршрутов: через шумные рынки и необычные жилые кварталы или к станции, где поезд проходит прямо сквозь дом.
Во время прогулки вы увидите город, построенный на крутых склонах, полюбуетесь панорамами, заглянете в знаменитый Хунъядун, а затем выберете один из двух маршрутов: через шумные рынки и необычные жилые кварталы или к станции, где поезд проходит прямо сквозь дом.
Описание экскурсии
Начало:
- башня Куйсянлоу, откуда хорошо видно, как город живёт сразу на нескольких уровнях
- традиционный комплекс Хунъядун, где вы увидите знаменитые дома на сваях
Далее маршрут проходит по одному из двух вариантов.
Первый вариант — контрасты центра:
- шумный рынок Чаотяньмэнь и современный комплекс Raffles City
- жилые апартаменты Байсянцзюй, встроенные в рельеф горного города
Второй вариант — поезд у реки:
- станция Лицзыба, где поезд проходит прямо через жилое здание
- улица Чжуншань и тропа Линьцзян, откуда открываются красивые виды на город
Организационные детали
- По пути можно сделать остановку в кафе или чайной (оплачивается отдельно)
- Обычно прогулка проходит с 14:00 до 18:00, но время можно изменить по договорённости
ежедневно в 14:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 человек
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция метро «Линьцзянмэн»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!
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