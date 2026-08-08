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Неочевидный Чунцин: прогулка по центру

Увидеть город, где улицы, дома и метро существуют на разных уровнях
Чунцин невозможно понять по фотографиям.

Во время прогулки вы увидите город, построенный на крутых склонах, полюбуетесь панорамами, заглянете в знаменитый Хунъядун, а затем выберете один из двух маршрутов: через шумные рынки и необычные жилые кварталы или к станции, где поезд проходит прямо сквозь дом.
Неочевидный Чунцин: прогулка по центру
Неочевидный Чунцин: прогулка по центру
Неочевидный Чунцин: прогулка по центру

Описание экскурсии

Начало:

  • башня Куйсянлоу, откуда хорошо видно, как город живёт сразу на нескольких уровнях
  • традиционный комплекс Хунъядун, где вы увидите знаменитые дома на сваях

Далее маршрут проходит по одному из двух вариантов.

Первый вариант — контрасты центра:

  • шумный рынок Чаотяньмэнь и современный комплекс Raffles City
  • жилые апартаменты Байсянцзюй, встроенные в рельеф горного города

Второй вариант — поезд у реки:

  • станция Лицзыба, где поезд проходит прямо через жилое здание
  • улица Чжуншань и тропа Линьцзян, откуда открываются красивые виды на город

Организационные детали

  • По пути можно сделать остановку в кафе или чайной (оплачивается отдельно)
  • Обычно прогулка проходит с 14:00 до 18:00, но время можно изменить по договорённости

ежедневно в 14:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
1 человек$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
станция метро «Линьцзянмэн»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!

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