в комфортном минивене, нам было удобно вчетвером. Нихат- студент из Азербайджана, проходящий обучение в Чунцинском университете, он стал нашим проводником в этом мегаполисе. По дороге на первую локацию, Нихат успел показать и рассказать об особенностях этого многоуровнего, с массой транспортных развязок, чрезвычайно озеленённого и туманного города. Зная, что вечером нам надо успеть обратно на поезд в Чэнду, экскурсию построил максимально в темпе вальса. Мы круто размялись, поднимаясь по деревянной лестнице на смотровую площадку, излюбленное место для фото. На возвышении открылся фантастический вид на реку Цзялин, практически тут же впадающую в Янцзы. Потом пошли на центральную площадь, Таймсквер, затем прошлись по торговым улицам в пещере у водопада. Доехали до поезда, пронзающего дом. Зафиксировали этот необычный факт. Решили не тратить время на очередь на канатную дорогу через Янцзы, а сразу поехали в Цыцикоу в фарфоровый квартал-душу Китая. Торговая улица как всегда в Китае поразила количеством местного населения и своим разнообразием предлагаемых товаров и еды, яркостью красок и шумом торговли.

Апофеозом был выход в конце улицы к реке, откуда собственно и начался много сотен лет назад торговый квартал.

Всё это время Нихат помогал общаться с местными торговцами.

Интересный рассказ об истории Чунцина, обходительность и позитив Нихата оставил максимально приятное впечатление от города и желание ещё раз вернуться. Посмотреть на вечерний Чунцин, когда иллюминация преображает город, волшебный город.