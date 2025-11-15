Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
«Отсюда видна вся логика города-«слоёного пирога»: разные уровни улиц, мостов и крыш»
1 янв в 11:00
2 янв в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«Старый порт — улица Лунмэньхао»
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
«Прогуляемся по историческому району улицы Байсян, соединяющему Цзефанбэй с набережной»
Завтра в 09:00
1 янв в 09:00
от $275 за всё до 10 чел.
