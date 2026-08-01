читать дальше уменьшить

до древних городов Фуронг и Фэнхуан. Меня вдохновляет возможность открывать путешественникам не только известные достопримечательности, но и скрытую душу региона: познакомить с легендами народа тудзя, показать старинные деревни и поделиться вкусами традиционной кухни. Я хочу, чтобы вы по-настоящему почувствовали дух этих гор. Мы не будем ограничиваться осмотром природных чудес, ещё погрузимся в этническую культуру. Можем остановиться для мастер-класса по тайцзи, попробовать свои силы в ручной окраске ткани или устроить дегустацию на рынке. Я не гонюсь за количеством увиденных объектов, а создаю атмосферу, в которой можно замедлиться, насладиться пейзажами и почувствовать себя гостем этого удивительного края.