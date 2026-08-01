Приглашаю поисследовать Чжанцзяцзе через гармонию древней этнической истории и волшебной природы.
Вы познакомитесь с королевским укладом народа тудзя в резиденции Туси и откроете священную гору Тяньмэньшань с захватывающими тропами, закатом и световым шоу небесной пещеры. Я помогу погрузиться в быт коренных жителей и проникнуться атмосферой этого региона.
Вы познакомитесь с королевским укладом народа тудзя в резиденции Туси и откроете священную гору Тяньмэньшань с захватывающими тропами, закатом и световым шоу небесной пещеры. Я помогу погрузиться в быт коренных жителей и проникнуться атмосферой этого региона.
Описание билета
9:00 — резиденция Туси
- Входной комплекс с памятной стелой эпохи Мин. Каменная арка, установленная императором в знак благодарности за военные подвиги тудзя против морских пиратов. Вас ждёт обряд встречи рисовым вином
- Девятиэтажный родовой павильон. Уникальное деревянное строение высотой 48 метров, собранное без единого металлического гвоздя
- Дворцовые залы: зал суда, приёмная и личные покои. Вы увидите старинную одежду правителей, военное снаряжение, инструменты для народных ремёсел. Я расскажу историю народа тудзя, особенности дворцового уклада и редкие факты о женщинах-правителях Туси
12:30–14:00 — обед в национальном ресторане с аутентичными блюдами тудзя: лесные грибы, копчёное мясо и рисовые закуски по старинным рецептам
14:00–20:30 — гора Тяньмэньшань, закат и ночное шоу
- Подъём на канатной дороге (28 минут). Из кабин открывается панорама города, извилистой дороги «Девяносто девять изгибов» и скальных пиков. Вы узнаете буддийские и местные легенды о Небесной пещере
- Западная кольцевая тропа со стеклянной дорожкой. Прогулка над глубоким ущельем, захватывающие ракурсы скал и отличное место для съёмки заката
- Древний буддийский храм и смотровая площадка «Юньмэнь Сяньдин». Вы увидите постройку династии Тан, связанная с легендами о небесных богах. С вершины горы видно, как город постепенно загорается огнями с наступлением сумерек
- Подземный сквозной эскалатор к площади Небесной пещеры. Главный природный символ горы, олицетворяющий врата между небом и землёй
- Световое шоу. Голографическая проекция и цветная подсветка скалы создают волшебную ночную атмосферу
- Возвращение в отели. Спуск на скоростной канатной дороге, трансфер
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер
— входные билеты по маршруту
— обряд встречи с рисовым вином
— подъём и спуск по канатной дороге Тяньмэньшань
— подземный эскалатор к Небесной пещере
— питание: обед, кофе-пауза со сладостями, вода, безалкогольные напитки и неограниченный запас закусок в автобусе
- Маршрут предполагает пешие прогулки средней сложности по горным тропам. Экскурсия не подходит людям с тяжёлыми заболеваниями сердца, сильной одышкой, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Люди с боязнью высоты должны учесть длинную стеклянную тропу и высокую канатную дорогу
- Детские автокресла — по предварительному запросу
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Алиса — ваш гид в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
С 2018 года я исследую историю и археологическую культуру Западной Хунани, стараясь рассказывать о ней увлекательно. Мои экскурсии проходят по знаковым местам региона — от величественных ландшафтов Чжанцзяцзе и Тяньменьшань
Входит в следующие категории Чжанцзяцзе
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