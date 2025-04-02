Город огней Гонконг заслуженно называют одним из самых впечатляющих мегаполисов мира. Высотные здания на фоне бухты Виктория загораются тысячами огней, создавая уникальную атмосферу. Круиз по гавани Виктория Во время 45‑минутного рейса на новой яхте Skyline Cruise вы увидите главные панорамы города. Если выбрать отправление в 19:30, можно прямо с палубы насладиться легендарным световым шоу «Симфония огней», которое проходит ежедневно с 20:00 до 20:10. Уют и впечатления На борту вас ждут напитки и закуски, открытая палуба с круговым обзором 360° и комфортные зоны для отдыха. Сделайте фото на фоне ночного Гонконга и увезите с собой незабываемые воспоминания. Важная информация:

