Отправьтесь в романтический вечерний круиз по гавани Виктория на яхте Skyline Cruise.
Насладитесь панорамой ночного Гонконга, бесплатным напитком и зрелищем «Симфонии огней» — крупнейшего в мире светового шоу.
Насладитесь панорамой ночного Гонконга, бесплатным напитком и зрелищем «Симфонии огней» — крупнейшего в мире светового шоу.
Описание билета
Город огней Гонконг заслуженно называют одним из самых впечатляющих мегаполисов мира. Высотные здания на фоне бухты Виктория загораются тысячами огней, создавая уникальную атмосферу. Круиз по гавани Виктория Во время 45‑минутного рейса на новой яхте Skyline Cruise вы увидите главные панорамы города. Если выбрать отправление в 19:30, можно прямо с палубы насладиться легендарным световым шоу «Симфония огней», которое проходит ежедневно с 20:00 до 20:10. Уют и впечатления На борту вас ждут напитки и закуски, открытая палуба с круговым обзором 360° и комфортные зоны для отдыха. Сделайте фото на фоне ночного Гонконга и увезите с собой незабываемые воспоминания. Важная информация:
Симфония огней проходит с 20:00 до 20:10. Если вы хотите насладиться шоу на яхте, выбирайте отправление в 19:30.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Симфония огней проходит с 20:00 до 20:10. Если вы хотите насладиться шоу на яхте
- Выбирайте отправление в 19:30
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стефания
2 апр 2025
Вид на ночную гавань Виктория — просто потрясающий! А световое шоу с музыкой делает атмосферу ещё более волшебной.
Ч
Чернов
22 фев 2025
Честно, не знал, что ожидать от этой лодочной экскурсии, но в итоге это стало одним из наших лучших впечатлений в Гонконге. Всё на высшем уровне — пунктуальность, организация, лёгкое общение и профессионализм. Цена вполне оправдана. Немного бы обновить стулья, но это мелочь — нам всё равно очень понравилось
С
Святослав
21 мар 2024
Очень хорошо всё организовано, персонал оказался невероятно отзывчивым. Даже смогли перенести нашу прогулку, хотя мы пропустили первую встречу
Входит в следующие категории Гонконга
Похожие экскурсии из Гонконга
Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
Завтра в 09:45
30 ноя в 09:45
$40.96 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$32.80 за человека
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$63.96 за билет