Т Тимофей Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия Это был идеальный вечер: ясное небо, полная луна и потрясающая панорама гавани. Вид — просто захватывает дух!

Д Давид Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга Отличное соотношение цены и качества. У нас был прекрасный вид, а порции были очень большими. Очень рекомендую

К Кира Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга Отличное соотношение цены и качества! Напитки включены в стоимость, и впечатления были потрясающими.

Т Тихон Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга Потрясающие виды на гавань Виктория на закате и ночью. Нам очень понравились бесплатные напитки

Д Демид Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия Гид оказался очень внимательным и помогал на каждом этапе, а команда на борту — просто супердружелюбная