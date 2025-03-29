Мои заказы

Красивые виды и панорамы Гонконга

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Гонконге на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
На яхте
1 час 40 минут 1 секунда
3 отзыва
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
1 час 10 минут 1 секунда
3 отзыва
Круиз
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
На яхте
45 минут
3 отзыва
Фотопрогулка
до 20 чел.
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в октябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 47.55. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
