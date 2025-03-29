Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 18:20
12 окт в 18:20
$47.52 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 16:30
12 окт в 16:30
$20.55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей29 марта 2025Это был идеальный вечер: ясное небо, полная луна и потрясающая панорама гавани. Вид — просто захватывает дух!
- ДДавид3 марта 2025Отличное соотношение цены и качества. У нас был прекрасный вид, а порции были очень большими. Очень рекомендую
- ККира1 декабря 2024Отличное соотношение цены и качества! Напитки включены в стоимость, и впечатления были потрясающими.
- ТТихон2 октября 2024Потрясающие виды на гавань Виктория на закате и ночью. Нам очень понравились бесплатные напитки
- ДДемид20 июня 2024Гид оказался очень внимательным и помогал на каждом этапе, а команда на борту — просто супердружелюбная
- ММарат27 февраля 2024Круиз нам очень понравился! Персонал был приветливым, атмосфера отличная. Единственное — хотелось бы музыку чуть погромче, чтобы она лучше сочеталась с видом. Советую всем — заранее бронируйте билеты онлайн, так будет удобнее.
