1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Погрузиться в 500-летнюю историю старейшей европейской колонии в Китае
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$370 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Must-see места Гонконга: экскурсия по ключевым достопримечательностям
За 3-4 часа можно увидеть колониальные памятники, небоскрёбы, старейшие храмы, прокатиться на пароме и трамвае, подняться на пик Виктория
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
$240 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На выходные»
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