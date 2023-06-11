Обзорная прогулка по Гонконгу

Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте

4.8
34 отзыва
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с необычным и очень красивым городом, в котором удивительным образом переплетаются традиции Востока и Запада. Посетите его старинные рыбацкие кварталы и современные, изобилующие небоскребами, районы.

А еще почувствуете необыкновенный городской колорит, испробовав на себе почти все виды местного транспорта.

Я подробно расскажу интересную историю Гонконга, поделюсь наблюдениями о современной жизни города и открою секреты, которые вы не узнаете из интернета или путеводителя!
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
Обзорная прогулка по Гонконгу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные городские достопримечательности

Вы побываете в центральной части города, где сконцентрирована большая часть небоскребов и сохранившиеся колониальные здания. Посетите район Абердин, неразрывно связанный с историей Гонконга. Я расскажу, откуда пошло название города, куда впервые прибыли английские пароходы и где снимались фильмы про старый Гонконг. Вы отдохнете от суеты мегаполиса в центральном парке — настоящем зеленом оазисе среди небоскребов, который придется по душе как взрослым, так и детям. Кульминацией прогулки станет посещение смотровой площадки на Пике Виктории на высоте 428 метров над уровнем моря и прогулка по великолепной набережной, откуда открывается умопомрачительный вид на остров Гонконг.

Разнообразие общественного транспорта

Во время экскурсии вы прокатитесь на старинном фуникулере, который в некоторых точках своего пути наклоняется под углом 45 градусов, с ветерком проедете на втором этаже двухэтажного автобуса и проплывете на пароме через пролив Виктории. А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном. После моей экскурсии вы будете ориентироваться в городе, как местный житель!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США.
  • Дополнительные расходы: путешественники оплачиваю транспорт и входные билеты себе и гиду — примерно 25 долларов США на человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Обзорная прогулка по Гонконгу (Наталья)Обзорная прогулка по Гонконгу (Наталья)Обзорная прогулка по Гонконгу (Наталья)Обзорная прогулка по Гонконгу (Наталья)
В
11 июня 2023
Анна невероятно потрясающий рассказчик и человек!
Наверное лучший на нашем опыте экскурсовод, которого мы встречали в наших путешествиях!
Спасибо огромное!
Это бесценные впечатления.
I
7 июня 2023
Спасибо большое за прекрасный тур!!! 👍
Наталья
20 мая 2023
Все прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часов на все. Спасибо Анне за грамотную расстановку приоритетов и приятную компанию - я успела вернуться с запасом времени и чудесных фотографий!
Все прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часовВсе прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часовВсе прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часовВсе прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часов
Евгения
12 апр 2023
Огромная благодарность Анне за проведенную экскурсию по Гонконгу! План экскурсии отлично продуман, мы так много всего увидели и узнали)) Аня - хороший организатор и интересный рассказчик. Постаралась учесть все наши пожелания по экскурсии. Провела с нами полдня, помогла с оплатой билетов на паром до Макао, дала много советов по ресторанам и кафе. С удовольствием буду рекомендовать Аню друзьям, кто поедет в Гонконг. Потому что, чтобы влюбиться в город, нужен классный проводник - нам повезло, мы такого встретили)
Ирина
2 апр 2023
Благодаря Анне узнали про Гонконг все, что нужно знать туристам. Пешие прогулки, перемещения на общественном транспорте добавляют свою изюминку в экскурсии и изучения города.
М
26 мар 2023
Анна, благодарим вас за душевную экскурсию и ориентиры по волнующим нас вопросам)
Было очень круто и интересно с вами, и спасибо за неравнодушное отношение🥰
И
23 мар 2023
Экскурсия вообщем понравилась, плохо было то, что незадолго до начала экскурсии, поменялся гид, а тот который явилась, была больна и это конечно же сказалось на качестве!
к
22 мар 2023
Экскурсию провела Елена. Все очень понравилось, осмотрели Гонконг с совершенно разных сторон.
Андрей
7 мар 2023
Анна, до экскурсии, в переписке, подсказала как лучше добраться до отеля при позднем прилете, а утром на встрече была пунктуальна. Анна подсказала как купить проездные билеты на транспорт и где поменять деньги, Экскурсия была по плану из описания, Ничего не пропустили, все успели. Было интересно и познавательно. Город очень необычный, разнообразный и пройти/проехать этот маршрут самостоятельно было бы очень затруднительно. Анна дала советы: где поесть локал-фуд, что посмотреть еще в городе (у нас было всего два дня). Как предложение Анне - предусмотреть на маршруте кофе-паузу в каком-нибудь интересном месте. Экскурсию рекомендую. Анне - большое спасибо и благодарных клиентов!
А
11 фев 2023
Всё очень понравилось
В
20 янв 2023
Нас было трое. Причем один был в Гонконге много раз. Второй три раза. Третий ни разу. В итоге для всех нашлось что-то интересное и неизведанное ранее. Поэтому однозначно рекомендую.
С
23 янв 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Грамотно составленный маршрут позволил посетить самые интересные достопримечательности Гонконга, мы узнали много фактов о его истории и жизни людей в Гонконге. Хотим также сказать спасибо Анне за ответы на наши вопросы и советы, которые помогли нам с пользой и удовольствием провести наш мини-отпуск в Гонконге.
SERGEY
17 янв 2020
Обзорной экскурсией по Гонконгу с гидом Анной остался очень доволен. Анна провела экскурсию прекрасно и показала отличное знание истории и современной жизни Гонконга. Четыре часа пролетели не заметно. Большое спасибо, Анна! Рекомендую всем!
А
17 янв 2020
Обзорная по Гонконгу очень понравилась! Гид на пять! Маршрут не утомительный, хорошо, достаточно информационный, обстановка дружелюбная, веселая! Рекомендую компанию и гида
С
13 янв 2020
Отличная экскурсия, все очень понравилось
Ещё 19 отзывов

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