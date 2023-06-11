Вы познакомитесь с необычным и очень красивым городом, в котором удивительным образом переплетаются традиции Востока и Запада. Посетите его старинные рыбацкие кварталы и современные, изобилующие небоскребами, районы. А еще почувствуете необыкновенный городской колорит, испробовав на себе почти все виды местного транспорта. Я подробно расскажу интересную историю Гонконга, поделюсь наблюдениями о современной жизни города и открою секреты, которые вы не узнаете из интернета или путеводителя!

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Описание

Что вас ожидает

Главные городские достопримечательности

Вы побываете в центральной части города, где сконцентрирована большая часть небоскребов и сохранившиеся колониальные здания. Посетите район Абердин, неразрывно связанный с историей Гонконга. Я расскажу, откуда пошло название города, куда впервые прибыли английские пароходы и где снимались фильмы про старый Гонконг. Вы отдохнете от суеты мегаполиса в центральном парке — настоящем зеленом оазисе среди небоскребов, который придется по душе как взрослым, так и детям. Кульминацией прогулки станет посещение смотровой площадки на Пике Виктории на высоте 428 метров над уровнем моря и прогулка по великолепной набережной, откуда открывается умопомрачительный вид на остров Гонконг.

Разнообразие общественного транспорта

Во время экскурсии вы прокатитесь на старинном фуникулере, который в некоторых точках своего пути наклоняется под углом 45 градусов, с ветерком проедете на втором этаже двухэтажного автобуса и проплывете на пароме через пролив Виктории. А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном. После моей экскурсии вы будете ориентироваться в городе, как местный житель!

Организационные детали