Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте
4.8
34 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с необычным и очень красивым городом, в котором удивительным образом переплетаются традиции Востока и Запада. Посетите его старинные рыбацкие кварталы и современные, изобилующие небоскребами, районы.
А еще почувствуете необыкновенный городской колорит, испробовав на себе почти все виды местного транспорта.
Я подробно расскажу интересную историю Гонконга, поделюсь наблюдениями о современной жизни города и открою секреты, которые вы не узнаете из интернета или путеводителя!
Ближайшие даты:
1 сен
2 сен
7 сен
8 сен
9 сен
10 сен
11 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Главные городские достопримечательности
Вы побываете в центральной части города, где сконцентрирована большая часть небоскребов и сохранившиеся колониальные здания. Посетите район Абердин, неразрывно связанный с историей Гонконга. Я расскажу, откуда пошло название города, куда впервые прибыли английские пароходы и где снимались фильмы про старый Гонконг. Вы отдохнете от суеты мегаполиса в центральном парке — настоящем зеленом оазисе среди небоскребов, который придется по душе как взрослым, так и детям. Кульминацией прогулки станет посещение смотровой площадки на Пике Виктории на высоте 428 метров над уровнем моря и прогулка по великолепной набережной, откуда открывается умопомрачительный вид на остров Гонконг.
Разнообразие общественного транспорта
Во время экскурсии вы прокатитесь на старинном фуникулере, который в некоторых точках своего пути наклоняется под углом 45 градусов, с ветерком проедете на втором этаже двухэтажного автобуса и проплывете на пароме через пролив Виктории. А также прокатитесь на старом китайском сампане между лодок местных рыбаков и суперсовременных яхт гонконгских олигархов и познакомитесь с местным метрополитеном. После моей экскурсии вы будете ориентироваться в городе, как местный житель!
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана в долларах США.
Дополнительные расходы: путешественники оплачиваю транспорт и входные билеты себе и гиду — примерно 25 долларов США на человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гонконге
Провела экскурсии для 614 туристов
Меня зовут Анна. Постоянно живу в Гонконге с 2001 года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю, поэтому с удовольствием провожу экскурсии и знакомлю путешественников с местными традициями. Владею английским и китайским (диалект кентониз) языками. Помимо туризма, увлекаюсь психологией человека, что помогает мне наладить контакт с самыми разными людьми.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
В
Валерия
11 июня 2023
Анна невероятно потрясающий рассказчик и человек! Наверное лучший на нашем опыте экскурсовод, которого мы встречали в наших путешествиях! Спасибо огромное! Это бесценные впечатления.
I
Iosif
7 июня 2023
Спасибо большое за прекрасный тур!!! 👍
Наталья
20 мая 2023
Все прошло отлично! У меня было серьезное ограничение по времени экскурсии - не больше 3-х часов на все. Спасибо Анне за грамотную расстановку приоритетов и приятную компанию - я успела вернуться с запасом времени и чудесных фотографий!
Евгения
12 апр 2023
Огромная благодарность Анне за проведенную экскурсию по Гонконгу! План экскурсии отлично продуман, мы так много всего увидели и узнали)) Аня - хороший организатор и интересный рассказчик. Постаралась учесть все наши пожелания по экскурсии. Провела с нами полдня, помогла с оплатой билетов на паром до Макао, дала много советов по ресторанам и кафе. С удовольствием буду рекомендовать Аню друзьям, кто поедет в Гонконг. Потому что, чтобы влюбиться в город, нужен классный проводник - нам повезло, мы такого встретили)
Ирина
2 апр 2023
Благодаря Анне узнали про Гонконг все, что нужно знать туристам. Пешие прогулки, перемещения на общественном транспорте добавляют свою изюминку в экскурсии и изучения города.
М
Марине
26 мар 2023
Анна, благодарим вас за душевную экскурсию и ориентиры по волнующим нас вопросам) Было очень круто и интересно с вами, и спасибо за неравнодушное отношение🥰
И
Ирина
23 мар 2023
Экскурсия вообщем понравилась, плохо было то, что незадолго до начала экскурсии, поменялся гид, а тот который явилась, была больна и это конечно же сказалось на качестве!
к
ксения
22 мар 2023
Экскурсию провела Елена. Все очень понравилось, осмотрели Гонконг с совершенно разных сторон.
Андрей
7 мар 2023
Анна, до экскурсии, в переписке, подсказала как лучше добраться до отеля при позднем прилете, а утром на встрече была пунктуальна. Анна подсказала как купить проездные билеты на транспорт и где поменять деньги, Экскурсия была по плану из описания, Ничего не пропустили, все успели. Было интересно и познавательно. Город очень необычный, разнообразный и пройти/проехать этот маршрут самостоятельно было бы очень затруднительно. Анна дала советы: где поесть локал-фуд, что посмотреть еще в городе (у нас было всего два дня). Как предложение Анне - предусмотреть на маршруте кофе-паузу в каком-нибудь интересном месте. Экскурсию рекомендую. Анне - большое спасибо и благодарных клиентов!
А
Анатолий
11 фев 2023
Всё очень понравилось
В
Виктор
20 янв 2023
Нас было трое. Причем один был в Гонконге много раз. Второй три раза. Третий ни разу. В итоге для всех нашлось что-то интересное и неизведанное ранее. Поэтому однозначно рекомендую.
С
Сергей
23 янв 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Грамотно составленный маршрут позволил посетить самые интересные достопримечательности Гонконга, мы узнали много фактов о его истории и жизни людей в Гонконге. Хотим также сказать спасибо Анне за ответы на наши вопросы и советы, которые помогли нам с пользой и удовольствием провести наш мини-отпуск в Гонконге.
SERGEY
17 янв 2020
Обзорной экскурсией по Гонконгу с гидом Анной остался очень доволен. Анна провела экскурсию прекрасно и показала отличное знание истории и современной жизни Гонконга. Четыре часа пролетели не заметно. Большое спасибо, Анна! Рекомендую всем!
А
Андрей
17 янв 2020
Обзорная по Гонконгу очень понравилась! Гид на пять! Маршрут не утомительный, хорошо, достаточно информационный, обстановка дружелюбная, веселая! Рекомендую компанию и гида