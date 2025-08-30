Мои заказы

Прогулки на теплоходе в Гонконге с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Гонконге на русском языке, цены от $17. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Музыкальные теплоходы
1 час 10 минут 1 секунда
3 отзыва
Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Лучи прожекторов и лазеры, переливающиеся на небоскрёбах по обе стороны бухты, создают грандиозное представление под музыку»
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Музыкальные теплоходы
45 минут
3 отзыва
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
«Шоу Симфония огней Вы можете выбрать сеанс в 19:40, включающий легендарное представление Симфония огней — синхронизированное шоу света и музыки, освещающее небоскрёбы города»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Музыкальные теплоходы
40 минут 1 секунда
2 отзыва
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
«Виды и шоу С наступлением темноты гавань Виктория превращается в ослепительное световое и музыкальное шоу»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$17.71 за человека

