Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Лучи прожекторов и лазеры, переливающиеся на небоскрёбах по обе стороны бухты, создают грандиозное представление под музыку»
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
«Шоу Симфония огней Вы можете выбрать сеанс в 19:40, включающий легендарное представление Симфония огней — синхронизированное шоу света и музыки, освещающее небоскрёбы города»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
«Виды и шоу С наступлением темноты гавань Виктория превращается в ослепительное световое и музыкальное шоу»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$17.71 за человека
