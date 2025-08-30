Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Гонконге на русском языке, цены от $17. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Музыкальные теплоходы 1 час 10 минут 1 секунда 3 отзыва Круиз Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней» Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong «Лучи прожекторов и лазеры, переливающиеся на небоскрёбах по обе стороны бухты, создают грандиозное представление под музыку» $40.94 за человека Музыкальные теплоходы 45 минут 3 отзыва Круиз Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней Начало: Kowloon Public Pier No. 3 «Шоу Симфония огней Вы можете выбрать сеанс в 19:40, включающий легендарное представление Симфония огней — синхронизированное шоу света и музыки, освещающее небоскрёбы города» $19.89 за человека Музыкальные теплоходы 40 минут 1 секунда 2 отзыва Круиз Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6 «Виды и шоу С наступлением темноты гавань Виктория превращается в ослепительное световое и музыкальное шоу» $17.71 за человека Другие экскурсии Гонконга

