Роскошная прогулка по вечерней гавани Виктория с видом на «Симфонию огней». Насладитесь закусками, напитками и незабываемыми видами ночного Гонконга с борта современной яхты. Атмосфера, комфорт и волшебство света — всё включено.
Описание круизаРоскошь и огни вечернего Гонконга Познакомьтесь с великолепным Гонконгом во время вечернего круиза по знаменитой гавани Виктория. Поднимитесь на борт современной яхты и насладитесь видом сияющих небоскрёбов и исторических достопримечательностей, проплывая по огням большого города. Зрелище, которое невозможно забыть Главный момент программы — «Симфония огней», легендарное мультимедийное шоу, которое превращает линию горизонта в живую картину из света, лазеров и музыки. С открытой палубы вы получите лучший вид на это фантастическое представление. Комфорт, вкус и расслабление Во время круиза вас ждут бесплатные напитки и лёгкие закуски. Заботливая команда создаст атмосферу уюта и спокойствия, чтобы вы насладились каждым мгновением. Этот морской вечер идеально объединяет отдых, роскошь и волшебство ночного Гонконга. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на яхте
- Шоу «Симфония огней» (в 19:40)
- Бесплатные напитки и лёгкие закуски
- Профессиональная команда и помощь на борту
- Средства безопасности и страховка
- Возможность сделать красивые фотографии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из/до отеля
Место начала и завершения?
Kowloon Public Pier, 10 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Световое шоу начинается в 19:40
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
12 июл 2024
Это был потрясающий вид с круиза в вечернее время.
