Мои заказы

Вечерний круиз по гавани Виктория с световым шоу, закусками и напитками

Роскошная прогулка по вечерней гавани Виктория с видом на «Симфонию огней». Насладитесь закусками, напитками и незабываемыми видами ночного Гонконга с борта современной яхты. Атмосфера, комфорт и волшебство света — всё включено.
5
1 отзыв
Вечерний круиз по гавани Виктория с световым шоу, закусками и напитками
Вечерний круиз по гавани Виктория с световым шоу, закусками и напитками
Вечерний круиз по гавани Виктория с световым шоу, закусками и напитками

Описание круиза

Роскошь и огни вечернего Гонконга Познакомьтесь с великолепным Гонконгом во время вечернего круиза по знаменитой гавани Виктория. Поднимитесь на борт современной яхты и насладитесь видом сияющих небоскрёбов и исторических достопримечательностей, проплывая по огням большого города. Зрелище, которое невозможно забыть Главный момент программы — «Симфония огней», легендарное мультимедийное шоу, которое превращает линию горизонта в живую картину из света, лазеров и музыки. С открытой палубы вы получите лучший вид на это фантастическое представление. Комфорт, вкус и расслабление Во время круиза вас ждут бесплатные напитки и лёгкие закуски. Заботливая команда создаст атмосферу уюта и спокойствия, чтобы вы насладились каждым мгновением. Этот морской вечер идеально объединяет отдых, роскошь и волшебство ночного Гонконга. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Световое шоу начинается в 19:40.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Круиз на яхте
  • Шоу «Симфония огней» (в 19:40)
  • Бесплатные напитки и лёгкие закуски
  • Профессиональная команда и помощь на борту
  • Средства безопасности и страховка
  • Возможность сделать красивые фотографии
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из/до отеля
Место начала и завершения?
Kowloon Public Pier, 10 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
  • Световое шоу начинается в 19:40
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александра
12 июл 2024
Это был потрясающий вид с круиза в вечернее время.

Входит в следующие категории Гонконга

Похожие экскурсии из Гонконга

Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
6 часов
3 отзыва
Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
$40.96 за человека
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
45 минут
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
$20.31 за человека
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
45 минут
3 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
$32.80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гонконге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гонконге