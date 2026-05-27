Мои заказы

Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу

Оживить китайскую сказку на фантастически красивых фото
Вы пройдёте в старинном китайском одеянии по мостовым 17 века и застынете в кадре, словно героиня драмы по мотивам романтической легенды.

Мы сделаем эту фотосессию особенной — подберём для вас изысканный наряд и сделаем макияж, как в кино. И отправимся в Старый город Гуанчжоу, чтобы поймать настроение сказки на камеру.
Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу
Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу
Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу

Описание фото-прогулки

Старый город — самое аутентичное место Гуанчжоу

Шавань — это не декорации, а настоящие особняки из серого кирпича, храмы, резные арки, вековые деревья и разноцветные фонари. Мы расскажем о культуре и жителях Шаваня — и вы с лёгкостью войдёте в образ для фотосессии.

Подготовка к съёмкам

У нас большой выбор роскошных костюмов разных эпох, а также париков, шиньонов, украшений и реквизита. А ещё мы сделаем вам профессиональный грим и необычную прическу.

Во время фотосессии

Мы подскажем лучшие ракурсы и самые интересные локации — и вы будете чувствовать себя раскованно и непринуждённо.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на Cannon 600 D
  • Мы сделаем около 30 снимков — вы получите их на электронную почту в день съёмки или на следующий. В стоимость входит ретушь 6 фото по вашему выбору
  • Трансфер — на автомобиле Mitsubishi Outlander
  • В стоимость входит аренда одного костюма по вашему выбору, услуги визажиста и парикмахера, профессионального фотографа и комплимент от гида — знаменитый шаваньский молочный десерт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 87 туристов
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в
читать дальшеуменьшить

паре с мужем: он ваш водитель и помощник в пути, а я — ваш проводник в историю и атмосферу города. Я провожу с большим вниманием и искренним интересом. Мне важно работать с путешественниками, которые хотят понять Гуанчжоу глубже: почувствовать его культуру, услышать настоящие истории, увидеть город за пределами делового имиджа. Я не историк, но я увлечённый человек — и этим увлечением я делюсь на каждом маршруте.

Входит в следующие категории Гуанчжоу

Похожие экскурсии на «Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу»

Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
44 отзыва
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
от $280 за человека
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
2 июн в 11:00
3 июн в 16:00
$300 за человека
Главные символы Гуанчжоу за один день
На машине
8 часов
-
5%
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
$281$295 за всё до 4 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
29 мая в 09:30
30 мая в 09:30
от $280 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гуанчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гуанчжоу
от $300 за человека