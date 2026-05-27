Вы пройдёте в старинном китайском одеянии по мостовым 17 века и застынете в кадре, словно героиня драмы по мотивам романтической легенды.
Мы сделаем эту фотосессию особенной — подберём для вас изысканный наряд и сделаем макияж, как в кино. И отправимся в Старый город Гуанчжоу, чтобы поймать настроение сказки на камеру.
Описание фото-прогулки
Старый город — самое аутентичное место Гуанчжоу
Шавань — это не декорации, а настоящие особняки из серого кирпича, храмы, резные арки, вековые деревья и разноцветные фонари. Мы расскажем о культуре и жителях Шаваня — и вы с лёгкостью войдёте в образ для фотосессии.
Подготовка к съёмкам
У нас большой выбор роскошных костюмов разных эпох, а также париков, шиньонов, украшений и реквизита. А ещё мы сделаем вам профессиональный грим и необычную прическу.
Во время фотосессии
Мы подскажем лучшие ракурсы и самые интересные локации — и вы будете чувствовать себя раскованно и непринуждённо.
Организационные детали
- Съёмка проходит на Cannon 600 D
- Мы сделаем около 30 снимков — вы получите их на электронную почту в день съёмки или на следующий. В стоимость входит ретушь 6 фото по вашему выбору
- Трансфер — на автомобиле Mitsubishi Outlander
- В стоимость входит аренда одного костюма по вашему выбору, услуги визажиста и парикмахера, профессионального фотографа и комплимент от гида — знаменитый шаваньский молочный десерт
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Провела экскурсии для 87 туристов
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в
