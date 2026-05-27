Вы пройдёте в старинном китайском одеянии по мостовым 17 века и застынете в кадре, словно героиня драмы по мотивам романтической легенды. Мы сделаем эту фотосессию особенной — подберём для вас изысканный наряд и сделаем макияж, как в кино. И отправимся в Старый город Гуанчжоу, чтобы поймать настроение сказки на камеру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Старый город — самое аутентичное место Гуанчжоу

Шавань — это не декорации, а настоящие особняки из серого кирпича, храмы, резные арки, вековые деревья и разноцветные фонари. Мы расскажем о культуре и жителях Шаваня — и вы с лёгкостью войдёте в образ для фотосессии.

Подготовка к съёмкам

У нас большой выбор роскошных костюмов разных эпох, а также париков, шиньонов, украшений и реквизита. А ещё мы сделаем вам профессиональный грим и необычную прическу.

Во время фотосессии

Мы подскажем лучшие ракурсы и самые интересные локации — и вы будете чувствовать себя раскованно и непринуждённо.

Организационные детали

Съёмка проходит на Cannon 600 D

Мы сделаем около 30 снимков — вы получите их на электронную почту в день съёмки или на следующий. В стоимость входит ретушь 6 фото по вашему выбору

Трансфер — на автомобиле Mitsubishi Outlander