Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в декабре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 6 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль