1 чел. По популярности На машине 6 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Впечатляющий Гуанчжоу Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай $450 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами Начало: В холле вашего отеля $500 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу 5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд Начало: У станции метро Caihongqiao от $270 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гуанчжоу

