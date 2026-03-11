Древний город Шаван – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Древний город Шаван» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $300, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
18 мая в 11:00
20 мая в 11:00
$300 за человека
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
от $461$485 за человека
Костюмированная фотосессия в старом Гуанчжоу
На машине
5 часов
Фотопрогулка
Оживить китайскую сказку на фантастически красивых фото
18 мая в 11:00
20 мая в 11:00
$300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Дата посещения: 10 мар 2026
10 марта побывала на экскурсии «Три лика Гуанчжоу» с Анной и Дзеном. Хочу поблагодарить ребят за прекрасную экскурсию!!! Они сумели открыть для меня Китай исторический и погрузить в культуру страны.
Было очень интересно и познавательно. Ребята умеют подарить частичку свой души и в рассказах о Китае, и в гостеприимстве на обеде, и при угощении молочными деликатесами в китайской деревне. Воспоминания о полученных впечатлениях останутся надолго в ярких фотографиях и видео с мест экскурсии. Удачи вам, ребята!

Наталья
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто ценит традиции и наследие!
И
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Прекрасная пара, в рассказах гармонично дополняют друг друга, очень обаятельные, приятно было поговорить на совершенно разные темы, чувствуешь себя как с друзьями, которых знаешь много лет) Экскурсия очень познавательная, все локации атмосферные. Спасибо вам большое за прекрасно проведенный день, незабываемые впечатления и новые знания о Китае ❤️❤️
А
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень понравилось посещение садов в кантонском стиле, особенно сада Баомо. В районе Шавань также много традиционной архитектуры. Мой гид Миса - очень приятный и терпеливый человек, он много чего мне показал и всё подробно объяснил. Отличная экскурсия за короткое время!
Аскар
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Большое спасибо Анне и Цзэну! У них замечательная экскурсионная программа, составлена очень грамотно. Мы побывали в храме-музее, любовались природой и захватывающими видами на Лотосовых горах, прогулялись по средневековым улочкам старого
города Шавань. Я узнал много нового об истории, искусстве и архитектуре Юга Китая.
Анна профессиональный гид, отзывчивый и порядочный человек,
знающий и любящий свое дело. Цзэн - добрый, душевный, открытый, очень интересно рассказывает о жизни современного Китая.
Могу смело рекомендовать Анну и Цзэна!

Яна
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции, это была замечательная экскурсия 💋🥳
(информативная, атмосферная и комфортная)
Как будто мы приехали к друзьям, которые нас давно ждали. мы осмотрели и Гуанчжоу и
окрестности его и нам захотелось как нибудь вернуться сюда, хотя мы приехали по работе и хотели немного прикоснуться к китайской культуре 😊и развлечь детей подростков.
спасибо и Анне и Дзену за такой прием 😘
дети и родители восторге😁

а
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Здравствуйте. Хотим выразить огромную благодарность Анне и Дзену за их хорошо организованную информативно экскурсию по старым кварталам и лотосовые гором в гуанджоу! Было очень познавательно и интересно. Организаторы всегда были
рады нам помочь в наших просбах и интересно и содержательно провели эту экскурсию! Если бы знали взяли ещё ночь в старинном квартале шавеньв гуанджоу. Очень калоритно там было особенно вечером! Удачи и всех благ Анне и Дзену!

А
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Это настолько объемная и интересная экскурсия, что можно только ради нее приехать в Гуанчжоу. За день покажут и расскажут столько интересных и красивых локаций, что это просто невероятно. Кроме того Анна и Дзен очень душевные и заботливые люди. Эта экскурсия - наше с дочкой лучшее впечатление от поездки в Китай.
В
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
спасибо за тур! у нас было ограниченное время в городе. ребята подстроило и скорректировали маршрут экскурсии под нас, забрали из гостиницы и привезли в аэропорт, что позволило нам не нервничать, что опоздаем, при этом посмотрели все важные и самые интересные локации в городе. однозначно рекомендую!
Ольга
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Сразу скажу чем я осталась недовольна: соотношение цена/качетво. Это очень дорогая экскурсия, за такие деньги нас должен был сопровождать искусствовед или историк. Сравнивая с другим экскурсоводом, считаю стоимость завышенной в
3-4 раза. Но у нас не было других вариантов. Экскурсию нам проводил Тимур, он молодец, хорошо говорит по-русски, старался рассказать все, что мог. Интересно было послушать именно китайца об их традициях и укладе жизни. К Тимуру у меня нет никаких претензий, успехов ему! Но цена не соответствует совершенно. фото трипстер не грузит.

Всего 31 отзыв в Гуанчжоу в категории "Древний город Шаван"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Древний город Шаван»

Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Пекинская улица;
  4. Площадь Хуа Чэн;
  5. Международный финансовый центр;
  6. Оперный театр Гуанчжоу;
  7. Набережная;
  8. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в мае 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Древний город Шаван" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 461 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
