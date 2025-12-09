Забудьте о Гуанчжоу как о деловой столице! Я покажу вам его душу.
Это путешествие во времени, где за один день вы пройдёте путь от тайн императорских чиновников и магии фэншуя до величия древних укреплений и фантастических пейзажей. Это не экскурсия, а ключ к пониманию настоящего Китая.
Описание экскурсии
Академия семьи Чэнь
- Узнаете, как здесь воспитывали будущих министров и учёных.
- Научитесь читать символы на барельефах и скульптурах — от посланий удачи до философии фэншуй.
- Поймёте, почему академию называют энциклопедией в камне.
Старинный квартал Шавань
- Атмосфера 13 века и тишина узких улочек.
- Подъём к пагоде Вэнфэн Та — по легенде, она обостряет ум.
- Дегустация местных десертов по древним рецептам.
Лотосовые горы
- Прогулка по крепости 17 века и её укреплениям.
- Башня-пагода — южный страж города.
- Встреча с 40-метровой статуей Морской Гуаньинь и возможность загадать желание.
- Тихий храм Лотхуа.
- Каменные долины и пейзажи, напоминающие пейзажи Аватара.
Организационные детали
- Транспорт: Mitsubishi Outlander или минивэн (при группе более 3 человек).
- Включено в стоимость: вода, дегустация десертов и напитков.
- Не включено: входные билеты (60 юаней с чел. за всё), обед.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в
