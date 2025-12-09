Мои заказы

Три лика Гуанчжоу

Открыть древний, культурный и духовный город за один день
Забудьте о Гуанчжоу как о деловой столице! Я покажу вам его душу.

Это путешествие во времени, где за один день вы пройдёте путь от тайн императорских чиновников и магии фэншуя до величия древних укреплений и фантастических пейзажей. Это не экскурсия, а ключ к пониманию настоящего Китая.
Описание экскурсии

Академия семьи Чэнь

  • Узнаете, как здесь воспитывали будущих министров и учёных.
  • Научитесь читать символы на барельефах и скульптурах — от посланий удачи до философии фэншуй.
  • Поймёте, почему академию называют энциклопедией в камне.

Старинный квартал Шавань

  • Атмосфера 13 века и тишина узких улочек.
  • Подъём к пагоде Вэнфэн Та — по легенде, она обостряет ум.
  • Дегустация местных десертов по древним рецептам.

Лотосовые горы

  • Прогулка по крепости 17 века и её укреплениям.
  • Башня-пагода — южный страж города.
  • Встреча с 40-метровой статуей Морской Гуаньинь и возможность загадать желание.
  • Тихий храм Лотхуа.
  • Каменные долины и пейзажи, напоминающие пейзажи Аватара.

Организационные детали

  • Транспорт: Mitsubishi Outlander или минивэн (при группе более 3 человек).
  • Включено в стоимость: вода, дегустация десертов и напитков.
  • Не включено: входные билеты (60 юаней с чел. за всё), обед.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в
читать дальше

паре с мужем: он ваш водитель и помощник в пути, а я — ваш проводник в историю и атмосферу города. Я провожу с большим вниманием и искренним интересом. Мне важно работать с путешественниками, которые хотят понять Гуанчжоу глубже: почувствовать его культуру, услышать настоящие истории, увидеть город за пределами делового имиджа. Я не историк, но я увлечённый человек — и этим увлечением я делюсь на каждом маршруте.

